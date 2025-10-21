L'allenatore del Bologna è ricoverato in ospedale: non sarà in panchina per la trasferta di Europa League e il match con la Fiorentina.

La Serie A e l’Europa League si trovano a fare i conti con un’imprevista assenza sulla panchina del Bologna FC: Vincenzo Italiano, allenatore della squadra rossoblù, è stato ricoverato al reparto di pneumologia dell’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Ecco come sta.

Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale: impatto sul Bologna e messaggi di sostegno

Il ricovero di Italiano comporterà l’assenza del tecnico in panchina per la trasferta di Europa League a Bucarest contro la Steaua e per la partita di campionato contro la Fiorentina.

La società ha espresso vicinanza e incoraggiamento al proprio allenatore:

“A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”.

Anche tifosi e giocatori hanno manifestato sostegno attraverso messaggi e post social con l’hashtag #ForzaVincenzo. Nel frattempo, gli allenamenti proseguono sotto la supervisione dello staff tecnico, che mantiene il programma stabilito dal mister, con l’obiettivo di garantire un ritorno in campo graduale e sicuro.

Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale: le condizioni dell’allenatore del Bologna

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC, è stato ricoverato ieri nel reparto di pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, diretto dal professor Stefano Nava, a causa di una polmonite di probabile origine batterica, non collegata al Covid-19.

Secondo quanto comunicato dal club, il tecnico ha iniziato una terapia antibiotica mirata e rimarrà in ospedale per circa cinque giorni, sotto costante monitoraggio medico. La situazione clinica, pur richiedendo attenzione, è descritta come “in lento miglioramento”, segno che il trattamento sta producendo effetti positivi.

Il Bologna ha sottolineato che saranno forniti aggiornamenti nei prossimi giorni in base all’evoluzione del quadro clinico.