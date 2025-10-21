La Serie A e l’Europa League si trovano a fare i conti con un’imprevista assenza sulla panchina del Bologna FC: Vincenzo Italiano, allenatore della squadra rossoblù, è stato ricoverato al reparto di pneumologia dell’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Ecco come sta.
Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale: impatto sul Bologna e messaggi di sostegno
Il ricovero di Italiano comporterà l’assenza del tecnico in panchina per la trasferta di Europa League a Bucarest contro la Steaua e per la partita di campionato contro la Fiorentina.
La società ha espresso vicinanza e incoraggiamento al proprio allenatore:
“A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”.
Anche tifosi e giocatori hanno manifestato sostegno attraverso messaggi e post social con l’hashtag #ForzaVincenzo. Nel frattempo, gli allenamenti proseguono sotto la supervisione dello staff tecnico, che mantiene il programma stabilito dal mister, con l’obiettivo di garantire un ritorno in campo graduale e sicuro.
Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale: le condizioni dell’allenatore del Bologna
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC, è stato ricoverato ieri nel reparto di pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, diretto dal professor Stefano Nava, a causa di una polmonite di probabile origine batterica, non collegata al Covid-19.
Secondo quanto comunicato dal club, il tecnico ha iniziato una terapia antibiotica mirata e rimarrà in ospedale per circa cinque giorni, sotto costante monitoraggio medico. La situazione clinica, pur richiedendo attenzione, è descritta come “in lento miglioramento”, segno che il trattamento sta producendo effetti positivi.
Il Bologna ha sottolineato che saranno forniti aggiornamenti nei prossimi giorni in base all’evoluzione del quadro clinico.
Nota del Club ⤵️
— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 21, 2025