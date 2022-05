Violenta esplosione a Cuba, distrutto l’Hotel Saratoga a L’Avana: almeno 4 morti

Una violenta esplosione è stata segnalata presso l’Hotel Saratoga a L’Avana, a Cuba. Almeno quattro persone sono morte: si scava tra le macerie.

Una violenta esplosione è stata segnalata presso l’Hotel Saratoga a L’Avana, a Cuba. Al momento non sono note le cause del drammatico evento ma è stato riferito che la struttura alberghiera risulta distrutta. In seguito alla deflagrazione, quattro persone sono morte mentre nove bambini che si trovavano in una scuola situata nelle vicinanze sono rimasti feriti.

Le autorità competenti, intanto, stanno scavando tra le macerie per recuperare altre eventuali vittime o sopravvissuti.