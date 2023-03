Violento tornado in Mississippi: sette morti accertati finora e danni gravissimi

Violento tornado in Mississippi: ci sono stati sette morti accertati finora e danni gravissimi. Da quanto si apprende nelle ore scorse l’evento meteo estremo ha attraversato e devastato la Contea di Sharkey. I media usa spiegano che sono andate distrutte molte abitazioni a Rolling Fork e Silver City. IL tornado ha “viaggito” lungo lo stato venerdì notte ora locale ed ha causato almeno 7 morti, feriti, danni diffusi e abbattendo le linee elettriche.

Tutto questo con il severo maltempo che ha prodotto grandine delle dimensioni di palline da golf. A seguire il tornado si è spostato attraverso diversi Stati del Sud. Dal canto suo il National Weather Service ha confermato che un tornado ha “causato danni a circa 96 km a Nord/Est di Jackson, Mississippi”. I danni più rilevanti si sono avuti nelle città rurali di Silver City e Rolling Fork. Ecco alcune delle immagini della devastazione del tornado.

Violent wedge tornado before striking Rolling Fork, MS. We were some of the first on scene after it struck. Helped pull people out and ended up rushing two ladies to the hospital. Please keep these folks in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/SpNuiHeXMr

— Freddy McKinney (@FreddyMcKinneyR) March 25, 2023