Violenza sessuale in ospedale: il caso del primario di radiologia

Violenza sessuale in ospedale: il caso del primario di radiologia

Un clima di paura e omertà

Il recente arresto di Emanuele Michieletti, primario di radiologia presso un ospedale di Piacenza, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sul clima di omertà che regnava nel suo reparto. Le testimonianze di alcune colleghe rivelano un ambiente di lavoro caratterizzato da molestie sessuali e intimidazioni, dove il potere del primario sembrava inarrestabile.

Una dipendente ha raccontato di come Michieletti si comportasse come un “padre-padrone”, circondato da un gruppo di fedelissime, creando un’atmosfera di paura e sottomissione.

Le testimonianze delle vittime

Le denunce di molestie non sono isolate. Diverse colleghe hanno riferito di aver subito avances inopportune, ma il timore di ritorsioni ha spesso impedito loro di denunciare. “Tutti sapevano, ma nessuno faceva nulla”, ha dichiarato una delle vittime, sottolineando come le molestie venissero minimizzate e considerate come goliardia. Questo clima di silenzio ha permesso al primario di continuare a operare senza conseguenze, alimentando un ciclo di violenza e abuso di potere.

La reazione delle istituzioni

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla responsabilità delle istituzioni sanitarie nel proteggere le proprie dipendenti. Le autorità competenti sono ora chiamate a intervenire per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso. È fondamentale che le vittime di molestie sessuali possano sentirsi supportate e protette, affinché episodi simili non si ripetano in futuro. La denuncia di queste pratiche abusive è un passo cruciale verso la creazione di un sistema sanitario più giusto e umano.