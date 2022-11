Violenza sessuale su una 17enne: arrestato un uomo dopo l'ingresso in un albergo in disuso di quattro poliziotti che lo hanno fermato in tempo

Orrore in Liguria, dove si è consumata una violenza sessuale su una 17enne e per quel gravissimo reato è stato arrestato un uomo.

Secondo quanto si apprende un 26enne di origine algerina è stato intercettato dalla polizia di Ventimiglia dopo lo stupro. Gli agenti del commissariato di Ventimiglia lo hanno fermato con l’accusa di violenza sessuale per fatti che sono stati censiti alcuni giorni fa.

Violenza sessuale su una 17enne

In quelle circostanze una ragazza aveva sentito all’alba delle richieste di aiuto provenire da un immobile in disuso. La donna aveva intuito che era in atto un’aggressione ed aveva allertato il 112.

Sul posto erano arrivati quattro poliziotti che, “guidati dalle urla della giovane e dalle indicazioni della donna che aveva segnalato l’emergenza, hanno fermato l’autore del reato che con un pezzo di vetro minacciava la vittima”.

Le urla di terrore e l’intervento

La ragazza, in lacrime, era stata curata e l’aggressore, risultato irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era stato tradotto in carcere.

L’uomo è in attesa dei passi procedurali per la tentata violenza sessuale aggravata e minaccia aggravata. Dopo le cure mediche la giovane è stata “temporaneamente ospitata in una struttura per minorenni”. I media fanno sapere che si ricongiungerà presto con la madre che vive in un altro paese europeo.