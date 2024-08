Vip internazionali in vacanza in Italia: da Katy Perry a Jennifer Lopez

Anche per l’estate 2024, tanti Vip internazionali hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia. Da Katy Perry e Orlando Bloom, che si sono mostrati durante un folle volo in elicottero, a Jennifer Lopez. Vediamo tutte le star che hanno scelto il Belpaese.

Vip internazionali in vacanza in Italia: i nomi e le mete

Sono tanti i Vip internazionali che hanno scelto di concedersi una vacanza estiva in Italia. Le mete sono state svelate dai diretti interessati tramite i loro profili social, oppure dai paparazzi. Partiamo dalla cantante Katy Perry e dall’attore Orlando Bloom, che hanno postato sui social uno scatto che li immortala mentre si tuffano dall’elicottero nelle acque della Costiera Amalfitana. I due sono stati pizzicati, poi, a bordo di un mega yacht a Maiori, davanti alla spiaggia del Cavallo Morto.

Vip internazionali in Italia: da Lopez a Harry Styles

Ha scelto la Costiera Amalfitana anche Jennifer Lopez, che è arrivata in Italia senza il compagno, ormai ex, Ben Affleck. Jlo si è concentrata soprattutto su Positano e dintorni. Meta completamente diversa per Harry Styles, da tempo grande affezionato di Roma e delle colline circostanti. Sembra che abbia addirittura acquistato una casa nei pressi di Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo.

I Vip internazionali amano l’Italia: non è un mistero

Vacanze in Italia anche per Gwyneth Paltrow, che nel 2018 ha perfino scelto di sposarsi nel Belpaese con Brad Falchuk. L’attrice ha soggiornato prima all’Isola d’Elba e poi si è spostata in una regione che ama particolarmente, l’Umbria. Grandi affezionati, che ormai diamo per scontati, sono George Clooney e Amal Alamuddin, di base nella loro villa sul lago di Como. Immancabili David e Victoria Beckham che questa volta hanno scelto la Sardegna invece che la Puglia. Sono arrivati in Italia anche Anne Hathaway e il marito Adam Shulmnan, che hanno soggiornato in Maremma. Infine, hanno preferito l’Italia anche Will Smith, Johnny Depp e Ahmed Saad, beccati in barca lungo le coste nostrane, e Sofia Vergara, che ha optato per l’Umbria.