In Virginia, è stata segnalata la presenza di un tiratore nel campus del Bridgewater College: sul posto, si sono recati gli agenti della polizia di Stato.

Negli Stati Uniti d’America, è stata segnalata la presenza di un tiratore attivo nel campus del Bridgewater Collage in Virginia. La notizia è stata diramata dai funzionari del college.

Virginia, segnalato tiratore attivo nel campus del Bridgewater Collage

Nella giornata di martedì 1° febbraio, è stata segnalata la presenza di un tiratore attivo nel campus del Bridgewater College in Virginia.

A quanto si apprende, i funzionari del college statunitense hanno invitato tutti i presenti a trovare un rifugio sicuroall’interno del campus e tenersi al riparo fino all’individuazione e all’arresto del sospetto.

Intanto, la polizia di Stato della Virginia si è recata sulla scena in modo tale da verificare la situazione, mettere in sicurezza l’area e neutralizzare il tiratore.

Sparatoria attiva al Bridgewater College, arrestato il presunto tiratore

In seguito a quanto comunicato dai funzionari del college, che hanno prontamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, il campus è stato messo in lockdown per consentire agli agenti di polizia di agire in piena libertà e individuare rapidamente il tiratore.

Il clima presente presso il campus del Bridgewater College è stato immortalato in un video che mostra le auto della polizia di Stato circondare il perimetro del sito interessato dal pericolo mentre si svolgono le ricerche del soggetto. La clip è stata condivisa sui social diventando presto virale.

⚡️Police are said to be responding to an 'ACTIVE SHOOTER' situation at Bridgewater College. The campus appears to be on lockdown according to unverified video on social media. pic.twitter.com/ufCTWihCH6 — J'neen (@jneen_sez) February 1, 2022

Con il dipanarsi delle ricerche all’interno del campus, le autorità hanno riferito di essere riuscite a porre in stato di fermo una persona, presa in custodia in quanto sospettata di aver innescato l’allarme sulla “sparatoria attiva” presso il college della Virginia.

A man was taken into custody by law enforcement following an active shooter alert at Bridgewater College on Tuesday. Photo by Daniel Lin. pic.twitter.com/TQPV7A9oMW — Ian Munro – Daily News-Record (@iamIanMunro) February 1, 2022

Gli aggiornamenti del dipartimento di polizia di Harrisonburg

In merito all’accaduto, il dipartimento di polizia di Harrisonburg, direttamente coinvolto nelle operazioni svolte al Bridgewater Collage, ha postato alcuni messaggi sul suo account Twitter per informare la popolazione.

In questo contesto, infatti, un primo messaggio condiviso online riporta quanto segue: “Il dipartimento di polizia di Harrisonburg sta attualmente assistendo ad una scena attiva delle forze dell’ordine nella città di Bridgewater. Si prega di non recarsi a Bridgewater in questo momento finché la situazione non sarà conclusa. A tutti i nostri seguaci a Bridgewater, si prega di rifugiarsi sul posto”.

Pochi minuti dopo, è stato pubblicato un aggiornamento con il quale si rendeva noto l’arresto: “Un sospetto è stato preso in custodia anche se questa rimane una scena attiva e tutti sono invitati a evitare la zona in questo momento”.