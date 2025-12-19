Visita del Cardinale Pizzaballa a Gaza: Un Natale di Speranza e Solidarietà

In un periodo segnato da incertezze e conflitti, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha intrapreso un viaggio significativo verso Gaza. Questa visita assume particolare rilevanza poiché avviene a pochi giorni dalle celebrazioni natalizie, un momento di riflessione e speranza per la comunità locale.

Accompagnato dal Vicario patriarcale latino, monsignor William Shomali, e da una delegazione, Pizzaballa ha fatto tappa alla parrocchia della Sacra Famiglia, l’unica chiesa cattolica presente nella Striscia di Gaza.

L’obiettivo principale di questa visita è quello di valutare le attuali condizioni della parrocchia e di ascoltare le necessità della comunità di fedeli che, malgrado le difficoltà, continua a mantenere viva la sua fede.

Il significato della visita

Durante l’incontro con i membri del clero e i parrocchiani, il cardinale ha messo in evidenza l’importanza di non dimenticare i traumi vissuti durante il conflitto ma di proiettarsi verso un futuro migliore. “Ciò che è accaduto non può essere rimosso dalla memoria, tuttavia è fondamentale guardare avanti”, ha dichiarato Pizzaballa, esprimendo la volontà di sostenere le iniziative di aiuto e ricostruzione in corso.

Interventi umanitari in atto

In un contesto di emergenza, la parrocchia della Sacra Famiglia sta contribuendo attivamente a vari progetti di assistenza umanitaria. Questi sforzi mirano a fornire supporto ai cittadini di Gaza, che affrontano quotidianamente sfide enormi, come la mancanza di accesso a servizi essenziali e la necessità di beni di prima necessità. Durante la sua visita, il cardinale ha incontrato anche i responsabili di tali iniziative per comprendere meglio le esigenze immediate della comunità.

Un Natale di speranza

In vista della celebrazione della Messa di Natale, prevista per domenica, il cardinale Pizzaballa ha sottolineato che questo evento rappresenta un simbolo di speranza e di unità per la comunità cattolica di Gaza. “Questa celebrazione segna l’inizio di un periodo di gioia e di riflessione, anche in un contesto di difficoltà”, ha affermato il patriarca, evidenziando il legame duraturo tra la parrocchia di Gaza e la più ampia diocesi del Patriarcato latino di Gerusalemme.

La situazione attuale a Gaza

La Striscia di Gaza, nonostante il cessate il fuoco, continua a vivere una situazione drammatica, con infrastrutture danneggiate e famiglie costrette a vivere in condizioni precarie. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia, ha descritto le difficoltà quotidiane affrontate dai parrocchiani, che vivono in tende e affrontano l’inverno senza riscaldamento, acqua potabile o elettricità. “Le persone hanno bisogno di aiuto immediato, la situazione è critica”, ha dichiarato Romanelli, sottolineando la necessità di un maggiore supporto.

Nonostante queste sfide, il cardinale Pizzaballa si è impegnato a continuare a lavorare per garantire che i bisogni della comunità siano ascoltati e soddisfatti. Con la sua visita, egli non solo porta un messaggio di speranza, ma riafferma anche l’impegno del Patriarcato a rimanere vicino ai propri fedeli, sostenendoli nella solidarietà e nella preghiera.

La visita del cardinale Pizzaballa a Gaza si inserisce in un contesto di lotta e resilienza, dove la fede e la comunità continuano a rappresentare punti di riferimento fondamentali per affrontare le avversità. Con il Natale alle porte, la speranza di un futuro migliore rimane viva nei cuori dei parrocchiani, che si preparano a celebrare la nascita di Gesù in un clima di grande attesa e fede.