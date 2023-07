L’incidente è avvenuto sulla SS3 Flaminia, al chilometro 61 e ha coinvolto in primis un’automobile e un motorino e in un secondo momento un camion. L’auto e il mezzo a due ruote si sono scontrati, poi è sopraggiunto il tir che ha travolto la ragazza.

Viterbo, ragazza cade dalla moto e viene investita: morta a 27 anni

Il drammatico incidente è avvenuto ieri nei pressi di Civita Castellana, paese situato nella provincia di Viterbo. La ragazza che è rimasta uccisa si chiamava Mariella Carrino e in quel momento stava viaggiando a bordo di un motorino insieme al suo compagno. Ad un tratto, dopo una collisione con un’auto, Mariella e il fidanzato sono caduti a terra quando dalla strada è sopraggiunto un tir. Il mezzo pesante ha travolto la 27enne, uccidendola.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso della giovane

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare il tir per poter arrivare al corpo della ragazza che era rimasto incastrato sotto di esso. Dopo aver estratto il corpo, i medici del 118 hanno provato a rianimare la 27enne, ma per Mariella non c’è stato nulla da fare. Il suo compagno è stato trasferito in ospedale in elicottero.