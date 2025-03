Un cambiamento visibile e profondo

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e personaggio televisivo, si trova attualmente in una fase di profonda crisi personale. Negli ultimi mesi, il suo aspetto fisico è cambiato drasticamente, con un dimagrimento evidente che riflette un malessere interiore. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Sgarbi ha condiviso la sua esperienza di lotta contro la depressione, un tema che ha segnato la sua vita recente. La sua assenza dai talk show e dai social media è un chiaro segnale di quanto questa fase sia seria e significativa.

La battaglia contro la depressione

Il critico d’arte ha descritto il suo stato attuale con una schiettezza disarmante: “Come sto? Così, come mi vedi”. La sua lotta non è solo fisica, ma anche mentale. Sgarbi ha rivelato di avere difficoltà a lavorare e di passare molto tempo a letto, un cambiamento radicale rispetto alla sua vita frenetica di un tempo. Ha anche menzionato problemi di vista, un ulteriore ostacolo per chi, come lui, ha dedicato la vita all’arte e alla cultura. “Vedo male: per uno storico dell’arte non è il massimo”, ha commentato, evidenziando la gravità della sua situazione.

Riflessioni sul passato e sul futuro

In questo periodo di introspezione, Sgarbi si è dedicato a una “meditazione dolorosa”, riflettendo sul suo passato e sul futuro che lo attende. Ha affermato che le opere d’arte che ha creato rappresentano un “progetto di sopravvivenza”, qualcosa che possa perdurare oltre la sua vita. Questa visione del suo lavoro è un segno della sua evoluzione interiore, un passaggio da un approccio battagliero a uno più riflessivo. Sgarbi ha riconosciuto che la televisione ha rivelato lati del suo carattere che non sempre sono stati positivi, ammettendo che il suo temperamento è cambiato e che oggi si sente distante da quel personaggio pubblico che ha costruito nel tempo.