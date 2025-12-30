Continua a tenere banco il caso Signorini, dopo le pesanti accuse da parte di Fabrizio Corona durante una puntata del suo podcast “Falsissimo“. Sul caso si è voluto esprimere anche il giornalista Vittorio Feltri.

Vittorio Feltri, il duro attacco a Fabrizio Corona: “Vive di sospetti lanciati come esche”

Vittorio Feltri ha voluto esprimere pubblicamente la sua opinione sul caso mediatico del momento, ovvero il caso Signorini, scoppiato dopo le accuse da parte di Fabrizio Corona.

In un articolo su Il Giornale, di cui è direttore editoriali, dal titolo “l’avvoltoio deve smetterla di averla vinta”, Feltri accusa l’ex re dei paparazzi che, secondo lui, “da anni da professione di rivelatore dell’intimità altrui e vive di allusioni, di fango, di sospetti lanciati come esche.” Vittorio Feltri ha voluto anche ricordare che al momento, nel caso Signorini, “l’unico indagato è Corona, non Signorini, non Mediaset, non il Grande Fratello.”

Vittorio Feltri critica il mondo del giornalismo

L’attacco di Vittorio Feltri non si ferma solamente a Fabrizio Corona ma va più in generale. Il giornalista infatti ha scritto che “il problema non è solo lui“, riferendosi dunque all’informazione in Italia: “smettiamola di comportarci come avvoltoi di seconda mano che si nutrono degli avanzi dell’avvoltoio capo. L’informazione non è una discarica.” Infine il direttore editoriale de Il Giornale scrive: “difendere Signorini oggi non è un atto di amicizia o di corporazione. E’ un atto di igiene civile.”