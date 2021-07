Vivi di Gusto: ecco le rubriche del nuovo magazine tutto digitale

Vivi di Gusto è uno strumento utile e pratico, da consultare online in qualsiasi momento per trovare idee interessanti e facili da realizzare.

Sempre più persone dimostrano uno spiccato interesse per il mondo del food e si dedicano ad ardite sperimentazioni fra i fornelli e alla ricerca di materie prime buone e di qualità per creare piatti prelibati. Questa tendenza si traduce nella ricerca continua di informazioni e consigli, in modo da stimolare la fantasia e appagare la voglia di sorprendere a tavola, seguendo le opinioni degli esperti.

Ecco, quindi, che arriva in soccorso il nuovo magazine digitale di Carrefour: Vivi di Gusto.

Questo magazine offre contenuti utili e sempre aggiornati su cibo, vino e cura della casa, suddivisi in Rubriche dalle precise connotazioni che permettono una consultazione semplice e veloce. Proviamo a esplorare insieme i diversi argomenti affrontati, percorrendo le strade del gusto:

Cucina Creativa . Ricette spiegate in maniera chiara e precisa, da seguire passo passo o da interpretare secondo l’estro personale. Una utile fonte di ispirazione per imparare e divertirsi in cucina, creando piatti deliziosi adatti ai pasti di tutti i giorni o a un’occasione speciale;

. Ricette spiegate in maniera chiara e precisa, da seguire passo passo o da interpretare secondo l’estro personale. Una utile fonte di ispirazione per imparare e divertirsi in cucina, creando piatti deliziosi adatti ai pasti di tutti i giorni o a un’occasione speciale; Arte in Tavola . Insieme a piatti sfiziosi e originali, la mise en plase assume un ruolo importante: questa rubrica offre simpatici suggerimenti per allestire una tavola a regola d’arte e abbinare al meglio stoviglie e tovaglie per un effetto finale veramente Wow;

. Insieme a piatti sfiziosi e originali, la mise en plase assume un ruolo importante: questa rubrica offre simpatici suggerimenti per allestire una tavola a regola d’arte e abbinare al meglio stoviglie e tovaglie per un effetto finale veramente Wow; Pillole dell’Esperto . L’attenzione alle materie prime è essenziale per una buona riuscita in cucina. Vivi di Gusto coinvolge direttamente i professionisti del settore per aiutare i lettori a scegliere al meglio i prodotti e a individuare le eccellenze alimentari del territorio;

. L’attenzione alle materie prime è essenziale per una buona riuscita in cucina. Vivi di Gusto coinvolge direttamente i professionisti del settore per aiutare i lettori a scegliere al meglio i prodotti e a individuare le eccellenze alimentari del territorio; Vino e Dintorni . La ricchezza gastronomica italiana passa anche dai suoi vini e dalle tante cantine ed etichette presenti da Nord a Sud. Una rubrica pensata appositamente per scoprire i luoghi, le tecniche di produzione e i migliori abbinamenti con il cibo, soddisfare ogni curiosità e viziare il palato a 360°;

. La ricchezza gastronomica italiana passa anche dai suoi vini e dalle tante cantine ed etichette presenti da Nord a Sud. Una rubrica pensata appositamente per scoprire i luoghi, le tecniche di produzione e i migliori abbinamenti con il cibo, soddisfare ogni curiosità e viziare il palato a 360°; Act For Food. Questo intrigante viaggio nel mondo del gusto si completa con il senso di responsabilità del programma Act For Food, pensato da Carrefour per dare vita a un insieme di azioni concrete improntate alla sostenibilità, attraverso, per esempio, il tracciamento delle materie prime, la valorizzazione delle produzioni locali e la riduzione degli sprechi, per un cibo più buono e genuino e un pianeta più sano.

Queste rubriche rendono Vivi di Gusto uno strumento utile e pratico, da consultare online in qualsiasi momento per trovare idee interessanti e facili da realizzare acquistando i prodotti consigliati, disponibili presso i punti vendita Carrefour e online.

Un modo semplice e divertente di nutrire la propria passione per la buona tavola, in un tripudio di sapori, colori e divertimento.