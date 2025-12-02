“Vogliono uccidermi”: ragazzo legato e seminudo fugge da un campo rom a Roma, le indagini degli agenti sono in corso.

Un episodio di estrema gravità ha scosso Roma nella notte: un ragazzo di circa 18 anni è stato trovato legato, seminudo e scalzo mentre tentava di fuggire da un campo rom di via Salviati, a Tor Sapienza. Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale ha evitato il peggio, sottolineando l’importanza di controlli mirati e di indagini immediate per tutelare i cittadini più vulnerabili.

Fugge da un campo rom a Roma legato e seminudo: indagini in corso

Un ragazzo di circa 18 anni è stato soccorso all’alba dagli agenti della Polizia Locale di Roma dopo essere stato trovato in via Salviati, mentre cercava disperatamente di allontanarsi dal vicino campo rom di Tor Sapienza dove, secondo quanto ricostruito dagli agenti, sarebbe stato trattenuto prigioniero.

Il giovane era scalzo e quasi completamente nudo, con polsi e caviglie legati da lacci e fascette. Alla vista delle pattuglie dei gruppi Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e IV Tiburtino, il ragazzo avrebbe rivolto agli agenti una disperata richiesta di aiuto, spiegando di trovarsi in grave pericolo di vita.

“Vogliono uccidermi”, fugge da un campo rom a Roma legato e seminudo

Il giovane ha raccontato che alcuni abitanti del campo, probabilmente gli stessi che lo avevano sequestrato, avevano intenzione di ucciderlo. Sulle dinamiche della vicenda, ancora in fase di ricostruzione, sono in corso approfondimenti da parte della Direzione Sicurezza Urbana.

Gli investigatori stanno analizzando immagini che potrebbero essere state riprese dalle telecamere dei limitrofi uffici della Questura di Roma, al fine di chiarire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. La situazione resta sotto osservazione per garantire la sicurezza del ragazzo e raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini.