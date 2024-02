Panico sul volo Air Serbia

Un aereo Air Serbia era decollato da Belgrado e sarebbe dovuto atterrare a Dusseldorf. Il mezzo non è mai arrivato in Germania in quanto i piloti sono stati costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza proprio dopo il decollo, nello stesso aeroporto di partenza, appena un’ora dopo.

Cos’è successo?

L’accaduto risale a domenica quando tutti i passeggeri dell’aereo, circa cento, hanno sentito un botto improvviso seguito poi da dei tremolii del mezzo mentre era in volo. Il pilota ha quindi annunciato la presenza di problemi tecnici e, di conseguenza, l’atterraggio di emergenza. Ma che cosa era accaduto? Le immagini stanno facendo il giro di tutto il mondo e si nota molto bene che l’aereo aveva un importante squarcio nella zona della fusoliera. L’incidente sarebbe avvenuto in quanto durante il decollo non ha preso una giusta quota, dunque avrebbe colpito le luci di avvicinamento presenti sulla pista dell’aeroporto.

Come stanno i passeggeri?

Sul volo il panico non è mancato e nonostante l’accaduto, è stato spiegato che tutti i passeggeri del volo in questione stanno bene. Nessuno dei viaggiatori a bordo dell’Air Serbia, infatti, ha riportato dei danni allo stato di salute. Si è evitata una tragedia.