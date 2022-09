Volo Milano-Seoul, il primo Boeing 747 con equipaggio composta da sole donne

Un volo con equipaggio composto di sole donne: è quanto successo sul Boeing 747 partito da Malpensa con direzione Seoul.

Primo volo su un Boeing 747 con sole donne nell’equipaggio

Il primo Boeing 747 pilotato e affidato a un equipaggio di sole donne è decollato da Malpensa con direzione Seoul.

L’aereo è un Boeing 747-4R7F di Cargolux Italia LX-UCV “Tre Cime di Lavaredo“, coi ai posti di comando la capitana Paola Gini e la prima ufficiale Vivien Allais.

A darne la notizia è un post su Facebook alla pagina “Boeing 747 The Queen of the Skies”. La novità storica ha poi fatto il giro dei social: sono state pubblicate le foto delle due donne in cabina di pilotaggio, pronte al decollo.

Così come la foto delle due pilote sulla pista di Malpensa, prima dell’imbarco.

Un equipaggio tutto al femminile: il precedente di Air India

Lo scorso anno nella storia era entrato il volo 176 di Air India: un team di piloti aveva completato il più lungo volo commerciale non-stop, per un totale di 17 ore.

Tutti e quattro i membri dell’equipaggio erano donne, per la prima volta nella storia dell’aviazione indiana.

A bordo del Boeing 777 c’era la capitana Zoya Aggarwal e la copilota Thammei Papagari: sono partite da San Francisco e arrivate a Bangalore, nel sud dell’India, coprendo una distanza di oltre 8.600 miglia.