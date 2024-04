Al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha parlato dei volontari uccisi a Gaza, esprimendo tutto il suo rammarico per quanto accaduto.

Volontari uccisi a Gaza, le parole di Papa Francesco

Papa Francesco, al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, ha parlato dei volontari uccisi a Gaza e ha rinnovato la usa richiesta di un immediato cessate il fuoco. “Torno a rinnovare la mia ferma richiesta per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza” sono state le sue parole. Il Pontefice ha sottolineato di pregare per loro e le loro famiglie, rinnovando anche l’appello per l’accesso degli aiuti umanitari e per il rilascio degli ostaggi.

“Si eviti ogni irresponsabile tentativo di allargare il conflitto nella regione. E ci si adoperi affinché al più presto possano cessare questa e altre guerre che continuano a portare morte e sofferenza in tante parti del mondo. Preghiamo e operiamo senza stancarci perché tacciano le armi e torni a regnare la pace” ha aggiunto Papa Francesco.

Papa Francesco: “Pace giusta per le nazioni martoriate dalla guerra”

“Non dubitiamo mai dell’amore di Dio, ma affidiamo con costanza e fiducia la nostra vita e il mondo al Signore, chiedendogli in particolare una pace giusta per le nazioni martoriate dalla guerra” ha dichiarato Papa Francesco, sottolineando che “senza giustizia, non c’è pace“. “La giustizia è un antidoto alla corruzione e ad altri comportamenti dannosi come la calunnia, la falsa testimonianza, la frode, l’usura, che corrodono la fratellanza e l’amicizia sociale. Pertanto, è fondamentale educare al senso della giustizia e promuovere la cultura della legalità” ha aggiunto il Papa.