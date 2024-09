Wanda Nara e Mauro Icardi hanno preso una decisione importante sui figli. I due si sono ufficialmente separati, dopo diversi tira e molla.

Wanda Nara e Icardi: la decisione sui figli

Wanda Nara continua ad attirare l’attenzione dei media. Da poco tempo si è separata con Mauro Icardi e ora sembra aver preso una decisione importante sulla gestione della sua famiglia e dei suoi figli. La donna ha deciso di lasciarli a Buenos Aires mentre continua a concentrarsi e dedicare il suo tempo alla carriera televisiva, con il debutto di Bake Off Famosos. I figli, quindi, sono molto lontani dal calciatore, che per il suo lavoro si trova a Istanbul. Per le prossime settimane, Wanda Nara e i suoi figli non torneranno in Turchia, visto che lei lavora in Argentina e i figli devono continuare ad andare a scuola.

Wanda Nara: la nuova casa e la gestione della famiglia

Secondo quanto riportato da Teleshow, Wanda Nara, che ha deciso di andare a vivere in campagna, avrebbe iscritto i figli Constantino, Benedicto, Isabella e Francesca, in una scuola bilingue a La Lucila, a nord di Buenos Aires, pur mantenendo la residenza di famiglia nel prestigioso edificio Chateau Libertador a Núñez.

Secondo quanto riportato da Infobae, i figli della donna hanno iniziato a frequentare l’esclusiva scuola e hanno partecipato a molte attività. Intanto, Valentino, figlio maggiore della coppia, continua a portare avanti la sua carriera sportiva, allenandosi con il River Plath. Continuerà a frequentare l’istituto scolastico della squadra di calcio.