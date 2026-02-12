Paura per Wanna Marchi, travolta da un'auto a Milano: "La mia faccia è strav...

Mercoledì pomeriggio a Milano, Wanna Marchi, 83 anni, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Del Ricordo, tra Ponte Nuovo e Quartiere Adriano. A raccontare quanto accaduto è stata lei stessa in un video condivo sui social.

Wanna Marchi travolta da un’auto e ferita: il rifiuto del ricovero

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, che hanno medicato Marchi senza necessità di trasporto, poiché la donna ha rifiutato il ricovero.

La decisione è stata legata a un ricordo personale doloroso: “Non ho voluto andare in ospedale, soprattutto quando mi hanno detto che era lo stesso in cui è morto mio marito“. Tra i primi a prestare aiuto c’era anche Davide Lacerenza, ex compagno della figlia Stefania Nobile, che la donna ha descritto come sempre presente nei momenti di bisogno: “Lo devo sempre ringraziare, non so perché ma lui arriva sempre, bello come un Dio“.

L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato favorito da un’auto parcheggiata in modo irregolare che ha limitato la visibilità dell’automobilista, il quale si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Wanna Marchi travolta da un’auto e ferita: “L’ho vista arrivarmi addosso”

Momenti di grande paura per Wanna Marchi, l’ex regina delle televendite anni Ottanta, investita mercoledì pomeriggio a Milano mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’episodio è avvenuto attorno alle 17 in via Del Ricordo, tra Ponte Nuovo e Quartiere Adriano, mentre Marchi portava a spasso il suo cane. La donna, 83 anni, ha raccontato l’accaduto in un video pubblicato su Instagram: “La mia faccia è stravolta, sono devastata“.

Tra lividi, graffi e piccole escoriazioni, l’ex televenditrice ha descritto il momento dell’impatto: “Ricordo soltanto una macchina che mi arriva addosso. Sono caduta sul marciapiede e ho sentito i sassi penetrarmi nelle mani e nella faccia, un dolore terribile“.