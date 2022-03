Washington, suv piomba sul dehor di un ristorante: due morti e diversi feriti

Due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a Washington a causa di un incidente in cui un suv è piombato contro un ristorante.

Tragedia a Washington, dove un suv si è schiantato contro il dehor di un ristorante lungo Connecticut Avenue nella zona nord-ovest della città: il bilancio dell’incidente stradale è di due morti e almeno nove feriti.

Suv contro ristorante a Washington

I fatti hanno avuto luogo venerdì 11 marzo 2022 al Parthenon Restaurant, situato nel mezzo dell’isolato 5500 della via, intorno all’ora di pranzo. Secondo quanto ricostruito, l’autista di un mezzo pesante è piombato all’improvviso sulla parte esterna del locale dove decine di persone erano sedute a mangiare. Immediato l’allarme ai sanitari che, giunti sul posto, hanno fornito le prime cure ai feriti per poi trasportare in ospedale quelli più gravi.

Suv contro ristorante a Washington: 2 morti

Secondo un primo bilancio, fornito dal portavoce del dipartimento dei servizi medici di emergenza e antincendio della DC Vito Maggiolo, otto persone sarebbero state portate in ospedale, comprese le due vittime (due donne), e tre sarebbero state curate sulla scena per ferite lievi. Secondo quanto emerso, tra i ricoverati ci sono tre cittadini in condizioni critiche.

Presente sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori sanitari e ai Vigili del Fuoco, anche le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.