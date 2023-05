Weagle, il nuovo motore di ricerca sicuro per il mondo Corporate, sbarca in America

Weagle è arrivato a San Francisco, per un soggiorno presso Innovit, il centro di innovazione italiano. Un viaggio per espandere le attività di ambiziosi imprenditori negli Stati Uniti.

Weagle: il soggiorno a San Francisco presso Innovit

L’ambizione aiuta a rendere i propri sogni delle splendide realtà. Weagle, per seguire questi sogni, è arrivato direttamente dall’Italia fino a San Francisco. Lorenzo Cerrone, CEO e Founder di Weagle, e Pietro Alfredo Terraneo, CFO e Co Founder di Weagle, sono arrivati in questa meravigliosa città per un soggiorno di una settimana. Non si tratta di un soggiorno qualsiasi, di una semplice vacanza, ma di un modo per espandere i propri orizzonti, per portare i propri sogni oltreoceano. Questi ambiziosi imprenditori sono davvero molto determinati e desiderano espandere le loro attività anche negli Stati Uniti. Non esiste un posto migliore di Innovit – Italian Innovation and Culture Hub, per riuscire a trovare le giuste connessioni, le giuste ispirazioni e sentirsi a casa, in un luogo sicuro in cui tirare fuori dal cassetto tutti i propri sogni. Innovit riesce ad avere la funzione di stimolo per idee e iniziative imprenditoriali innovative, per progetti di innovazione, e la funzione di acceleratore per il loro sviluppo internazionale. Innovit mira a sostenere le attività italiane per aiutarle ad espandersi e internazionalizzarsi negli Stati Uniti, offrendo alle aziende l’opportunità di sviluppare un network a San Francisco, per poi espandersi negli altri hub strategici. Cerrone e Terraneo sono arrivati nella città americana per un soggiorno di una settimana, che possa essere loro d’aiuto per riuscire ad espandere le loro attività negli USA, con tutta la loro determinazione e il loro talento.



Weagle, il motore di ricerca anonimo e sicuro

Weagle è un motore di ricerca anonimo, sicuro e completamente privo di fake news. È in grado di restituire ad aziende e professionisti il pieno controllo dei propri dati personali. Weagle è il migliore alleato dei professionisti che devono effettuare ricerche sul web ogni giorno, per lavoro. Si tratta di uno strumento innovativo che riesce a semplificare la vita a tutti coloro che lavorano sul web, con una maggiore sicurezza per quanto riguarda i propri dati personali. Le ricerche professionali diventano più facili e performanti, grazie agli strumenti innovativi offerti dal motore di ricerca, con la possibilità di creare cartelle condivise con i propri colleghi e aggiornare i dati trovati sul web in tempo reale. Inoltre, Weagle protegge tutti i dati di navigazione all’interno dei motori di ricerca. I dati della vostra azienda, di conseguenza, saranno sempre al sicuro da qualsiasi “violazione dei dati”. Inoltre, questo motore di ricerca anonimo e sicuro offre a tutti informazioni sempre affidabili, grazie al filtro anti fake news. Weagle si concentra sulla crescita delle aziende e dei professionisti, rendendo la privacy di nuovo una priorità.

Nelle prossime settimane la piattaforma www.weagle.enterprises rilascerà degli ulteriori aggiornamenti che riguarderanno la protezione e la sicurezza dei contenuti attraverso Chatgpt, stay tuned.