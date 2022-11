Webperformance lancia la sua prima Academy online sul Digital Marketing

Il mondo del Digital Marketing vi affascina? Diventare un vero professionista del web ora è possibile grazie a Webperformance, che ha lanciato la sua prima Academy online sul Digital Marketing. Finalmente è possibile imparare una nuova professione direttamente da coloro che la praticano ogni giorno da molti anni, lavorando su progetti digitali di importanti brand nazionali e internazionali.

Webperformance® è un’agenzia media digitale del gruppo internazionale t2ó Media, che da oltre 10 anni aiuta i suoi clienti a espandere la loro presenza sul web e potenziare il loro business online, con soluzioni su misura, a seconda delle varie esigenze. Un’agenzia che ha deciso di presentare un percorso formativo creato da e per professionisti digital.

Webperformance® Academy è nata come progetto di formazione, inizialmente per il personale interno, ora disponibile per tutti coloro che vogliono specializzarsi nel settore digitale. È formata da diversi corsi, ognuno dedicato a una specifica area del marketing digitale, tutti con lo scopo di offrire una formazione professionale che si basa su case history reali, esercitazioni pratiche e opportunità di coaching individuale con i docenti. Come specificato da Alessandro Scartezzini, CEO e Founder di webperformance®, l’obiettivo principale dell’Academy è quello di fornire alle persone tutte le conoscenze teoriche e pratiche del Digital Marketing, per aiutarle a intraprendere questo tipo di carriera. “Vogliamo trasmettere la nostra expertise pluriennale di agenzia fornendo le competenze più richieste oggi nel mondo digital e aiutando i candidati a ottenere le certificazioni professionali con i nostri partner Google, Meta, e Shopify” ha dichiarato Scartezzini. Si tratta di corsi completi e molto interessanti, che possono aiutare chiunque desideri intraprendere la strada per riuscire a lavorare nel mondo del Digital Marketing. I docenti sono prima di tutto dei professionisti del settore, che potranno aiutare tutti coloro che decideranno di seguire i corsi a ottenere tutte le informazioni utili per lavorare in questo ambito.

Webperformance Academy: i corsi online sul Digital Marketing

Il mondo del Digital Marketing offre grandi possibilità, ma è davvero importante avere la giusta formazione prima di intraprendere questo percorso. Le figure professionali digitali sono sempre più richieste e ci sono sempre più persone che desiderano intraprendere questo tipo di carriera. Le web agency cercano spesso dipendenti, ma non è sempre così facile riuscire a trovare delle risorse che abbiano la giusta formazione. Per questo Webperformance ha scelto di aprire a tutti le porte del Digital Marketing, offrendo un’occasione davvero unica. L’agenzia media digitale ha scelto di ottimizzare l’attività di formazione, preparando dei corsi mirati, in grado di rendere le persone che li seguono operative fin da subito e in grado di gestire perfettamente tutto il lavoro che dovranno affrontare, aiutandole a specializzarsi in questo settore. Webperformance Academy offre corsi completi, con oltre 150 ore di lezioni registrate, con un programma professionale che riesca ad approfondire ogni aspetto delle figure professionali digitali. I corsi offerti dall’agenzia servono per specializzarsi in diversi ruoli digitali, ovvero Digital Marketing Manager, E-Commerce Specialist, Paid Media Specialist, Social Paid Media Specialist, SEO Specialist. Sono l’ideale per diplomati, laureandi, lavoratori che si vogliono riqualificare, professionisti, aziende e agenzie. La caratteristica speciale di questi corsi è che sono tenuti da veri professionisti digitali, che lavorano quotidianamente nel mondo del Digital Marketing, che saranno pronti a insegnare a tutti il mestiere, con grande professionalità, grazie alle competenze acquisite studiando e lavorando duramente. Si tratta di professionisti riconosciuti dai clienti, dai partner e dal mercato, con certificazioni e premi, che metteranno le loro competenze a disposizione di tutti coloro che sognano un giorno di poter lavorare nell’ambito del marketing digitale, con posizioni di rilievo in aziende, agenzie ed e-commerce.