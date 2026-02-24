Welo apre Sanremo 2026 con “EMIGRATO (ITALIANO)”, il jingle ufficiale della 76ª edizione del Festival, rielaborazione del suo singolo candidato a Sanremo Giovani 2025, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. La voce del rapper salentino accompagnerà ogni serata all’Ariston, trasformando un racconto personale di migrazione e radici in simbolo collettivo della musica italiana.

Dal Salento al palco del Festival di Sanremo 2026: il percorso di WELO

WELO, all’anagrafe Manuel Mariano, classe 1999, cresce a Lecce e inizia il suo percorso musicale nel 2017 con il collettivo 23.7. Nel 2022 debutta da solista con “Pass”, aprendo una fase artistica che lo porta a pubblicare singoli come “Malessere” e l’EP “WELO WE 23”, con collaborazioni importanti come quelle con Enzo Dong, Mikush e Guè.

La partecipazione a Sanremo Giovani 2025, pur non consentendogli l’accesso alle “Nuove Proposte”, segna una tappa fondamentale: il singolo “EMIGRATO” conquista critica e pubblico grazie a autenticità, forza narrativa e attenzione alle tematiche sociali. Il jingle ufficiale del Festival rappresenta così il passaggio da artista emergente a voce nazionale, simbolo di un’Italia che cambia e che ascolta storie di chi parte senza mai perdere il legame con le proprie radici.

Con decine di migliaia di stream su Spotify e oltre 42mila visualizzazioni del videoclip ufficiale, WELO porta sul palco del Teatro Ariston la sua musica come strumento di rappresentazione sociale, facendo sentire chi non ha voce e trasformando una storia personale in colonna sonora collettiva. Come sottolinea lo stesso artista: “La musica migliore nasce da chi parte, senza però smettere mai di appartenere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

WELO e il Festival di Sanremo 2026: fuori oggi il jingle ufficiale “EMIGRATO (ITALIANO)”

Dopo aver presentato il brano a tutta Italia con una videochiamata di Carlo Conti che ha interrotto l’esibizione di WELO e della sua band davanti alla Basilica di Santa Croce di Lecce, “EMIGRATO (ITALIANO)” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali (Island Records). Il jingle ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo accompagnerà ogni serata della kermesse, trasformando la voce dell’artista in protagonista della manifestazione.

La traccia nasce dalla rielaborazione in chiave sanremese del singolo “EMIGRATO”, candidato a Sanremo Giovani 2025, e sarà inclusa nella Compilation del 76° Festival della Canzone Italiana in collaborazione con Radio Italia, disponibile da venerdì 27 febbraio. Come ha dichiarato lo stesso WELO: “Per me è un onore incredibile, a 26 anni, rappresentare una cosa del genere”. Il brano racconta il partire come necessità, non come sogno, e porta sul palco un tema universale che fonde esperienza personale e realtà collettiva: precarietà, migrazione interna e difficoltà quotidiane diventano così parte del suono ufficiale di Sanremo 2026.

L’incipit del jingle – “Italiano, spensierato, scanzonato – clap, clap – c’è Sanremo e lo guardo dal divano – clap, clap” – si presta alla ripetizione televisiva, entrando rapidamente nella memoria del pubblico.