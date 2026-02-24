Questa sera, martedì 24 febbraio 2026, partirà la 76esima edizione del Festival di Sanremo che, come annunciato da Carlo Conti, sarà dedicato a Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto. Katia Ricciarelli, però, non è stata invitata, ecco come ha reagito.

Sanremo 2026, in ricordo di Pippo Baudo

Carlo Conti, già diversi mesi fa, aveva annunciato che, questo Sanremo 2026, sarebbe stato dedicato a Pippo Baudo, scomparso ad agosto dello scorso anno.

Già questa sera, infatti, proprio in apertura del Festival, ci sarà un omaggio al grande conduttore, sul palco dell’Ariston saliranno i suoi figli e la sua assistente storica, Dina Minna. Chi non ci sarà invece è Katia Ricciarelli, ex moglie di Baudo. Ma, come l’ha presa la cantante lirica?

“Non contano?”, la polemica di Katia Ricciarelli per Sanremo 2026

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si aprirà con un omaggio al grande Pippo Baudo, scomparso ad agosto del 2025. Tra gli invitati però non c’è l’ex moglie Katia Ricciarelli che, all’Adnkronos, ha commentato così la cosa: “l’invito all’Ariston ci stava, per chi come me ha passato 18 anni della sua vita insieme a lui. E sarei stata felice di ricordarlo. Non come ex moglie, ma comunque come un’artista che è stata al suo fianco per tanti anni e poteva ricordarlo davvero. Si vede che per loro i 18 anni di vita con Pippo sono sciocchezze che non contano.”