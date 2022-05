WhatsApp, oggi arrivano le reazioni ai messaggi: l’annuncio di Zuckerberg

Arriveranno oggi le reazioni ai messaggi di WhatsApp, già annunciate da diverso tempo: gli utenti avranno a disposizioni sei emoji.

Mark Zuckerberg ha annunciato che oggi, giovedì 5 maggio, su WhatsApp arriveranno le reazioni tramite emoji da affiancare ai messaggi. La novità, annunciata diverso tempo fa, è ora ufficiale e imminente e comparirà sulle chat nelle prossime ore.

Reazioni ai messaggi di WhatsApp

Il funzionamento è simile a quello delle reazioni che è già possibile lasciare su Facebook Messenger e su Skype. Ad ogni messaggio ricevuto sarà infatti possibile affiancare un’emoji di risposta in modo da snellire la conversazione ed evitare di inviare messaggi veri e propri facilmente riassumibili con una faccina (come dei semplici “ok”).

Per mettere una reaction basterà tenere premuto sul messaggio a cui la si vuole allegare. A questo punto si paleserà il menu di selezione delle emoji che, una volta scelte, finiranno nell’angolo in basso a destra della bolla di testo.

La possibilità di reagire sarà disponibile sia nelle chat tra due contatti che in quelle di gruppo.

Reazioni ai messaggi di Whatsapp: quali emoji

Inizialmente la scelta delle reazioni sarà limitata a sei emoji: pollice in su, cuore, faccina che ride, faccina stupita, faccina triste e mani in preghiera. Zuckrberg ha però promesso che “più espressioni arriveranno presto” e non è escluso che, come per Messenger, in futuro si potrà reagire utilizzando l’intero catalogo dello standard Unicode.