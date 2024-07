Fabio Fognini si è regalato un pomeriggio da sogno a Wimbledon: il tennista azzurro si è qualificato al terzo turno del torneo grazie alla vittoria, in quattro set, contro Casper Ruud, numero 8 del mondo: Fognini eguaglia così il suo miglior risultato a Wimbledon.

Leggi anche: Pioli è vicino all’Al-Ittihad: ad agosto affronterebbe l’Inter in amichevole

Wimbledon, Fognini vola al terzo turno: battuto Ruud

La partita, che si è disputata sul campo numero 2, è terminata 6-4, 7-6, 6-7, 6-3: Fognini avrebbe potuto chiudere i conti già nel terzo set, dove ha avuto un match-point al servizio sul 5-2. Al terzo turno affronterà uno fra Lorenzo Sonego ( e sarebbe il terzo derby italiano dopo Sinner-Berrettini e Musetti-Darderi) o lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’azzurro, a 37 anni, proverà a raggiungere, per la prima volta in carriera, gli ottavi di Wimbledon.

Le parole del tennista azzurro

Al termine del match, Fognini ha dichiarato: “Grazie a tutti i tifosi che sono qui. È per partite così che amo e allo stesso tempo odio questo sport. Ho perso il tie-break ma mi sono detto: sono comunque avanti di un set. Penso di aver fatto un gran lavoro oggi. Credo che questa sia la superficie che Casper ami di meno, ma batterlo rimane un bel regalo per me. Sono felice, mi godo ancora momenti così in tornei così importanti, anche se l’età cresce e il ranking peggiora. Adoro ancora la competizione, cerco di divertirmi il più possibile. Magari la 14ma volta è quella buona per arrivare per la prima volta agli ottavi“.

Leggi anche: Roma, polemica per la nuova felpa dell’Adidas: tifosi infuriati per i colori