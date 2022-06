WMF2022, Irama ospite con un Set Live sul Mainstage

Con 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama è l'attesissimo ospite.

Con la sua voce incanta i fan e continua a ottenere ampio successo: in occasione del WMF 2022 ci sarà anche Irama.

WMF 2022, Irama sarà ospite

La sera del 16 giugno, presso la Fiera di Rimini, arriva Irama al WMF 2022 per un Set Live realizzato in collaborazione con RDS e dedicato a tutti i partecipanti del Festival.

L’evento riparte con un calendario ricco di appuntamenti e anche nel corso della nuova edizione i partecipanti potranno deliziarsi con spettacoli, momenti musicali e tanto intrattenimento, confermando un’importante sinergia tra il Festival e la musica.

LEGGI ANCHE: Al WMF 2022 appuntamento con la Formazione più completa al mondo su Web Marketing e Innovazione Digitale

In occasione della serata d’apertura, Irama salirà sul Mainstage del Festival con un Set Live in esclusiva per la platea di visitatori presenti in fiera.

La sinergia tra musica e innovazione

L’esibizione di Irama, che dopo il successo di Amici vanta 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, sarà il primo di tanti momenti musicali e spettacoli in programma durante la tre giorni del WMF2022, che ogni anno abbina alla formazione sui temi del digitale e agli eventi di business e networking anche quelli di show intrattenimento e spettacolo, coinvolgendo artisti, ospiti, buskers e lanciando Call dedicate al mondo della Musica.

Rinnovata la Call per Band emergenti, la cui band vincitrice si esibirà sul Mainstage del Festival. Ci sarà anche il ritorno della band One Love Machine, la cui formazione è unicamente composta da robot realizzati con materiali metallici riciclati, già al Festival nel 2019. Il WMF conferma l’attenzione verso gli artisti, affermati ed emergenti, ai quali dà la possibilità di portare la loro arte di fronte a una platea sempre più ricca.