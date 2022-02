WonderShare Filmora: ciò che serve sapere a riguardo

Devi sapere che con il miglior video editor facile da usare, Wondershare Filmora, avrai la possibilità di modificare i tuoi video e di godere di tante altre funzioni in modo molto semplice.

Hai creato un video e hai bisogno di editarlo ma non sai come fare? Non devi necessariamente affidarti a dei professionisti del settore. Chi si comporta in questo modo nella maggior parte dei casi non fa altro che spendere ingenti quantità di denaro senza avere un valido riscontro da parte del mercato.

Devi sapere che con il miglior video editor facile da usare, Wondershare Filmora, avrai la possibilità di modificare i tuoi video e di godere di tante altre funzioni in modo molto semplice, anche se non sei un esperto nell’ambito dell’informatica.

Cos’è Filmora: quali sono le sue funzionalità?

Filmora non è altro che un video editor ricco di funzionalità che si possono utilizzare in modo piuttosto semplice e intuitivo. Queste funzionalità avanzate permettono all’utente di risparmiare molto tempo nell’editing e soprattutto fatica. Non sarà di certo un’impresa modificare un video e non dovrai stressarti più del dovuto.

Con Filmora è possibile creare animazioni personalizzate per aumentare il coinvolgimento visivo. Inoltre, con esso registra lo schermo con audio se vuoi inviare dei webinar ai tuoi clienti oppure se vuoi registrare un videocorso. Registra voiceover per rendere i tuoi video unici e differenti da tutti gli altri. Con il tuo voiceover avrai la possibilità di personalizzare il tuo video come meglio credi e di farlo risaltare rispetto altri altri.

Con Filmora hai la possibilità di eliminare tutte le ripetizioni per passare immediatamente alla parte creativa, inoltre sfumare le musiche all’interno del video per far risaltare i dialoghi è davvero un gioco da ragazzi.

Come registrare lo schermo con Filmora?

Con Filmora è possibile registrare qualsiasi tipo di video, anche nel momento in cui giochi ad un qualsiasi video game sul tuo computer. Sicuramente tra le caratteristiche principali quando si decide di registrare il proprio schermo è la possibilità di utilizzare strumenti di disegno e un riflettore attivabile per mezzo del cursore. Questi strumenti, qualora ci fossero dei contenuti da leggere, agevolano questa azione.

Potrai registrare sia lo schermo che l’audio contemporaneamente se lo vorrai e anche personalizzare l’area di registrazione. Questo software per professionisti è adatto per Windows 7, 8, 10 e 11 e Mac.

Se invece vorrai aggiungere un voiceover dovrai semplicemente seguire questi passaggi:

Collegare il microfono al computer;

Dopo aver avviato Filmora cliccare su nuovo progetto e registrare la voce fuori campo;

Cliccare sulla traccia audio qualora si voglia modificare la voce fuori campo;

Sincronizzare la voce fuori campo con il video;

Infine dovrai esportare e salvare il nuovo file.

Con Filmora hai la possibilità di eliminare anche quelle fastidiose filigrane presenti in qualsiasi video editato con editor gratuiti di scadente livello.

Conclusioni

Non perdere altro tempo e registra lo schermo con audio oppure aggiungi il tuo voiceover personalizzato. Sono tantissime le persone che utilizzano questo software di video editing professionale ma allo stesso tempo adatto a tutti.

Hai la possibilità di provarlo gratis per un periodo di tempo limitato o acquistarlo ad un prezzo accessibile, a soli 49,99€ l’anno o con il piano perpetuo a 69,99€, un’occasione da non perdere.