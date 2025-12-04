X Factor 2025: Finale Imperdibile a Napoli con Ospiti Straordinari

Il giorno tanto atteso è giunto: stasera si svolgerà la finale di X Factor 2025, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. Con la conduzione di Giorgia, la serata si preannuncia come un autentico spettacolo musicale, arricchito dalla partecipazione di due icone della musica: Laura Pausini e Jason Derulo.

Questo evento, che celebra il talento e la creatività, sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su Now, con una visione simultanea in chiaro su TV8.

Prima della finale, alle 20, andrà in onda una puntata speciale di Ante Factor, condotta da Mariasole Pollio, per anticipare l’emozionante serata.

Gli artisti in gara

Quattro talenti si contenderanno la vittoria, ciascuno rappresentato dal proprio giudice: eroCaddeo (squadra di Achille Lauro), PierC (squadra di Francesco Gabbani), Delia (squadra di Jake La Furia) e Rob (squadra di Paola Iezzi). Questa edizione ha già battuto record di ascolti, con oltre 2 milioni di spettatori medi durante i Live Show e oltre 20,2 milioni di voti espressi.

Un percorso di successo

La semifinale ha registrato oltre 5,3 milioni di voti, rendendola la più votata nella storia del programma. Inoltre, le interazioni sui social hanno superato i 5 milioni, dimostrando l’enorme coinvolgimento del pubblico. Questo trionfo culmina nella finale, rendendo l’edizione del 2025 la più seguita di sempre.

Il format della finale

La serata si articolerà in tre manche. La prima, intitolata My Song, vedrà ogni artista esibirsi con un brano rappresentativo. Delia canterà ‘Cu’mme’, un classico di Enzo Gragnaniello. EroCaddeo interpreterà ‘L’emozione non ha voce’ di Adriano Celentano. PierC porterà sul palco ‘Shallow’, il successo di Lady Gaga e Bradley Cooper, mentre Rob si esibirà con ‘Città vuota’, noto brano di Mina.

Momenti indimenticabili

Seguirà una seconda manche dedicata ai medley delle migliori performance dei concorrenti, un modo per rievocare i momenti salienti del loro percorso nel talent. Infine, nella terza manche, gli artisti presenteranno il proprio inedito, in attesa del verdetto finale che decreterà il vincitore di #XF2025.

Ospiti speciali e impatto sulla città

La serata prevede la presenza di Laura Pausini, una delle cantanti italiane più influenti a livello internazionale, con oltre 75 milioni di dischi venduti. Tra i suoi numerosi riconoscimenti figura un Grammy Award. Insieme a lei si esibirà Jason Derulo, celebre star mondiale della musica pop, noto per i suoi successi e il suo impegno filantropico.

La finale si svolgerà davanti a un pubblico di oltre 16mila spettatori, rappresentando un’importante opportunità per Napoli di esprimere il proprio amore per la musica. Il sindaco Gaetano Manfredi ha descritto l’evento come una celebrazione del talento e della creatività dei giovani, sottolineando l’importanza di continuare a investire nella musica per attrarre sempre più talenti.

Un futuro luminoso

Il percorso di questi artisti non si conclude con la finale. Il 6 dicembre si svolgerà una masterclass per giovani talenti, organizzata in collaborazione con il Comune di Napoli e Fremantle. Questo evento offre un’opportunità unica per i partecipanti di apprendere dai professionisti del settore e di sviluppare ulteriormente le proprie capacità.

La finale di X Factor 2025 si preannuncia come un evento indimenticabile, ricco di emozioni e sorprese. È auspicabile che vinca il migliore, ma soprattutto che trionfi la musica!