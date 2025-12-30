Yaroslavl: L'ex sindaco rilasciato dopo un lungo periodo di detenzione per corruzione

Yevgeny Urlashov, ex sindaco di Yaroslavl, è stato recentemente liberato dopo dieci anni di detenzione per accuse di corruzione, segnando una svolta significativa nella sua vita politica e personale.

Martedì scorso, Yevgeny Urlashov, ex sindaco della città di Yaroslavl, ha riacquistato la libertà dopo aver scontato oltre un decennio in prigione per accuse di corruzione. Queste accuse sono state sempre considerate da lui e dai suoi sostenitori come politicamente motivate.

Al momento della liberazione, Urlashov ha dichiarato di voler contribuire in modo significativo al suo paese, esprimendo l’intenzione di dedicarsi a grandi progetti piuttosto che a iniziative di minore entità.

Il contesto della detenzione di Urlashov

L’arresto di Urlashov è avvenuto nel 2013, subito dopo la sua candidatura alla carica di governatore della regione di Yaroslavl. All’epoca, era l’unico sindaco di opposizione di una grande città, avendo ottenuto una vittoria schiacciante nel 2012 contro un candidato del partito di governo, Russia Unita, in un contesto di forte ondata di proteste anti-Kremlin.

Le accuse e la condanna

Nel 2016, Urlashov è stato condannato a 12 anni e mezzo in un carcere di massima sicurezza, oltre a una multa di 60 milioni di rubli, equivalenti a circa 760.000 dollari, per aver estorto una tangente di 17 milioni di rubli a un imprenditore locale. Urlashov ha sempre negato le accuse, sostenendo che si trattasse di una vendetta politica.

Il gruppo per i diritti umani Memorial ha etichettato Urlashov come prigioniero politico, evidenziando che le accuse contro di lui erano emerse dopo il distacco dal partito Russia Unita e la sua intenzione di candidarsi come governatore sotto lo slogan “Contro i ladruncoli e i ladri”, coniato dall’attivista di opposizione Alexei Navalny.

I progetti futuri di Urlashov

Dopo la liberazione, Urlashov ha comunicato che intende stabilirsi a Mosca, ma prevede di effettuare visite regolari nella sua regione natale di Yaroslavl. Sebbene sembrasse disinteressato a un coinvolgimento diretto nella politica attuale, ha manifestato la convinzione che il parlamento russo abbia perso di significato e non eserciti alcuna reale influenza.

Il contesto politico in Russia

Il caso di Urlashov si inserisce in un più ampio contesto di repressione nei confronti di funzionari locali, verificatosi dopo il ritorno di Vladimir Putin alla presidenza nel 2012. In questo clima, molti esponenti dell’opposizione hanno subito persecuzioni simili, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sullo stato della democrazia in Russia.

Urlashov, ora libero, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, con l’auspicio di apportare cambiamenti significativi e positivi nel suo paese, nonostante le sfide politiche e sociali che lo attendono.