Yemen: Conflitto tra STC e Governo Sostenuto dall'Arabia Saudita - Analisi e Prospettive

Negli ultimi mesi, la situazione in Yemen ha vissuto un significativo deterioramento. Il conflitto, già complesso, si è ulteriormente intensificato a causa delle manovre militari del Consiglio di Transizione Meridionale (STC), un gruppo separatista attivo nel sud del paese. La leadership del Consiglio Presidenziale, supportata dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita, ha lanciato avvertimenti severi riguardo alle azioni unilaterali dei separatisti.

Le avvisaglie di una crisi

Rashad al-Alimi, il presidente del Consiglio, ha messo in guardia contro il rischio di escalation militare nel Hadramout e nella al-Mahra, regioni strategiche e ricche di risorse. La recente offensiva del STC ha portato alla conquista di queste province, scatenando l’ira di Riyadh, che accusa gli Emirati di fomentare tali azioni. Il timore è che la presenza del STC nelle aree confinanti con l’Arabia Saudita possa compromettere la sua sicurezza nazionale.

La reazione della coalizione saudita

In risposta alla crescente influenza del STC, la coalizione a guida saudita ha avviato attacchi aerei mirati su carichi di armi destinate ai separatisti, che arrivavano dal porto di Mukalla. Queste operazioni mirano a prevenire ulteriori avanzamenti e a mantenere il controllo delle aree strategiche. La coalizione ha sottolineato come la sicurezza nazionale dell’Arabia Saudita rappresenti una linea rossa, necessaria per evitare che il conflitto si espanda oltre il territorio yemenita.

La posizione del STC e le sue aspirazioni

Nonostante le pressioni, il STC ha rifiutato di riconoscere l’autorità di al-Alimi e ha dichiarato che le sue forze rimarranno attive nelle province contese. In un video ufficiale, un portavoce del STC ha affermato che le unità continueranno a operare in queste aree, anche se in coordinamento con le forze governative. Questo atteggiamento ha sollevato preoccupazioni tra i leader locali, come il governatore di Hadramout, che ha esortato i separatisti a ritirarsi per evitare un possibile conflitto sanguinoso.

Il ruolo degli Emirati Arabi Uniti

Il governo degli Emirati ha respinto le accuse di supporto militare ai separatisti, definendo tali affermazioni come allegazioni infondate. Tuttavia, ha anche annunciato la conclusione delle operazioni delle sue squadre di controterrorismo in Yemen, suggerendo una possibile rivalutazione della propria strategia nel paese. Questa situazione ha complicato ulteriormente le relazioni tra Riyadh e Abu Dhabi, che, nonostante siano alleati, si trovano ora a fronteggiare interessi divergenti nel conflitto yemenita.

Le implicazioni internazionali

Il conflitto in Yemen non è solo un problema locale; ha ripercussioni significative a livello regionale. L’Unione Europea ha lanciato un appello per la de-escalation e ha riaffermato il proprio sostegno all’unità yemenita e al Consiglio Presidenziale. Allo stesso modo, le tensioni tra i due principali attori del Golfo, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, potrebbero innescare ulteriori instabilità, non solo in Yemen, ma in tutta la regione del Golfo.

La situazione in Yemen continua a rappresentare una sfida complessa e in continua evoluzione. La rivalità tra i separatisti del STC e il governo legittimo, supportato da forze esterne, mette in evidenza le fragilità di un paese già lacerato da anni di conflitti. La comunità internazionale rimane in attesa di sviluppi, mentre il rischio di escalation rimane alto.