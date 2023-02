YES è il tema di TEDxVerona 2023, l’evento che torna a parlare di innovazione e futuro

Nel weekend del 13 e 14 maggio si terrà l’evento TEDxVerona 2023, che tornerà a parlare di innovazione e futuro, dedicato alla tecnologia, all’intrattenimento e al design. YES è il tema di questa sesta edizione che festeggia anche i dieci anni dell’Associazione.

Il weekend di TEDxVerona, previsto il 13 e 14 maggio, è sempre più vicino ed è il momento di scoprire tutti i dettagli di questa sesta edizione dell’evento, che festeggia anche i dieci anni dell’Associazione. Si tratta di un evento dedicato alla tecnologia, all’intrattenimento e al design. Dopo “Zero”, tema dell’edizione 2019, e dopo tre anni di presenza virtuale con i Salon, TEDxVerona, dal palazzo della Guan Guardia, dice YES. “YES è l’affermazione, il riconoscimento, la condivisione. Assoluto, immediato, YES è comprensibile in tutte le lingue del mondo perché YES è uno sguardo, un’intonazione, la carica che muove la voce. Non servono spiegazioni: YES è energia, scintilla, entusiasmo – la celebrazione della positività nella sua migliore accezione. Per TEDxVerona, YES non è solo una risposta: è la lente attraverso cui guardare il futuro, la sostenibilità, la cultura, la diversità, la creatività, la tecnologia. YES è il dubbio che si trasforma in coraggio e supera gli obblighi: è dare nuova forma a tutti i nostri no. TEDxVerona dice YES dal palco della Gran Guardia nella sua sesta edizione, perché è da qui che ripartiamo per ampliare lo sguardo sul futuro e aprire le porte all’innovazione: grazie ai nostri speaker e ai nostri lab, vogliamo ispirare nuovi punti di partenza quotidiani, linfa vitale insostituibile per chiunque voglia andare oltre l’ordinario, sperimentare e non smettere mai di interrogarsi. YES – What’s your question?” ha scritto il team organizzativo.

TEDxVerona: il programma dell’evento

Sono stati ufficialmente svelati gli argomenti principali, i punti di vista, attraverso cui gli speaker parleranno di innovazione: Future & Innovation, Sustainability & Mobility, Diversity & Inclusion, Design & Creativity, People & Culture. Il bellissimo palazzo settecentesco che affaccia su Piazza Bra sarà completamente invaso dalle “idee che meritano di essere diffuse”. Tra i vari speaker che parteciperanno all’evento domenica ci saranno Ernesto Maria Ruffini, avvocato tributarista e direttore dell’Agenzia delle Entrate, e Emma Nolde, cantautrice classe 2000. Sabato ai lab per la “shape” Diversity & Inclusion saranno presenti Vera Gheno, sociolinguista, saggista e divulgatrice, Giulia Tosato, event & community manager e la creativa Flavia Brevi, per l’intervento Comunicazione Inclusiva: istruzioni per l’uso.

A parlare di podcasting ci sarà Gianpiero Kesten, autore del podcast Cose Molto Umane, premiato come miglior podcast italiano 2021, con il suo workshop “Corso (di sopravvivenza) di podcasting”.

A partire da mercoledì 22 febbraio, sul sito ufficiale dell'evento, sarà possibile acquistare i biglietti per questa sesta edizione. Il biglietto per partecipare ad entrambe le giornate costa 100 euro, per la singola giornata di sabato 45 euro, 25 euro per gli studenti, e per la giornata di domenica 65 euro, 35 per gli studenti. Con il badge di partecipazione si potrà accedere ai momenti di networking e si riceverà in omaggio la shopper ufficiale con la t-shirt e i gadget offerti dai partner.