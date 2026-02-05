A Ponticelli è noto come il boss "Tonino Caramella": ecco chi è Antonio Circone, padre di Ylenia e Giuseppe.

Ponticelli è ancora sconvolta per la morte a soli 22 anni di Ylenia Musella, uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello 28enne, Giuseppe. I due giovani vivevano insieme nel rione Conocal, in quanto i genitori si trovano in carcere. Il padre è noto come il boss “Tonino Caramella”.

Omicidio Ylenia Musella: chi è il padre della 22enne

Sono cresciuti in un clima familiare molto difficile Ylenia e Giuseppe Musella. Al primo piano del rione Conocal a Ponticelli (Napoli) la loro casa era una base logistica per lo spaccio, con i genitori che vendevano cocaina come se fosse un’attività commerciale aperta 24 ore su 24. Antonio Circone, padre di Ylenia e Giuseppe (scelto un cognome diverso dalla famiglia per evitare collegamenti) a Ponticelli è noto come il boss “Tonino Caramella” ed è stato arrestato inizialmente per camorra. Dopo l’arresto anche della madre Natascia, i due fratelli rimangono da soli, fino alla tragedia dell’altra sera, con Giuseppe che ha ucciso con una coltellata la sorella. Ma non è stato l’unico omicidio in famiglia.

Ylenia Musella: l’omicidio della zia in un agguato

Il rione Conocal a Ponticelli è teatro di criminalità, diventato nel tempo un vero e proprio fortino per clan. La morte di Ylenia Musella per mano del fratello Giuseppe non è stata l’unica tragedia familiare, in quanto nel 2015 la zia dei giovani, Nunzia D’Amico, era stata uccisa in una agguato. Nel frattempo continuano le indagini, si vuole far luce su cosa sia esattamente successo poche sere fa, sul rapporto tra Ylenia e suo fratello il quale, durante la confessione, avrebbe detto che non era sua intenzione ucciderla.