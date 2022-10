Youtuber chiede risarcimento: "Incastrata tra due obesi sull'aereo, non è accettabile, se le persone grasse vogliono essere grasse, va bene"

Dai cieli dove si è trovata a suo dire a disagio una youtuber chiede un risarcimento: “Incastrata tra due obesi sull’aereo, non è accettabile”. L’australiana Sydney Watson critica sui social due compagni di volo e viene aspramente criticata per quell’evidente fat shaming.

Ma cosa è successo? Che la Watson, che ha centinaia di migliaia di followers, si è lamentata sui social network per essere stata “incastrata per tutto il volo tra due persone obese”.

“Incastrata tra due obesi sull’aereo”

E per questo becero motivo la donna ha chiesto alla compagnia aerea con la quale viaggiava un risarcimento del biglietto. Ha scritto la Watson: “Sono rimasta letteralmente bloccata per tre ore. Se hai bisogno di una cintura di sicurezza speciale perché sei troppo grasso, allora non dovresti volare“.

E ancora: “Questo non è assolutamente accettabile. Se le persone grasse vogliono essere grasse, va bene. Ma è qualcosa di completamente diverso quando sono bloccata tra di voi, con il braccio che rotola sul mio corpo, per 3 ore”.

Richiesta alla compagnia e replica da manuale

Poi: “Se sei troppo grasso per stare su un aereo compra due posti, oppure non volare“. La donna ha perciò contattato American Airlines dopo il volo, chiedendo un risarcimento e ricevendo una risposta da manuale “I nostri passeggeri sono i benvenuti in ogni forma e misura.

Ci dispiace che ti sia trovata male sul tuo volo”. E non solo, la youtuber ha dovuto incassare anche tantissimi commenti di persone che l’hanno attaccata per quelle parole incivili.