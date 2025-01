L’attacco di Hamas al festival musicale del 7 ottobre 2023 è stato l’evento che ha dato purtroppo l’inizio alla guerra israelo-palestinese. In quell’evento sono morte oltre 350 persone, la maggior parte di esse erano giovani che stavano vivendo un momento di gioia e divertimento. A quell’evento c’era anche Yuval Raphael che è per sua fortuna riuscita a sopravvivere. Sarà lei a rappresentare Israele nell’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest.

La musica come strumento di salvezza

Dopo essere sfuggita al massacro perpretrato da Hamas la giovane 24enne ha partecipato al talent show “Hakochav Haba” ovvero stella nascente, nella lingua locale. In questo programma ha strabiliato il pubblico con una meravigliosa interpretazione del brano degli Abba “Dancing Queen”.

Quel talent lei lo ha poi vinto, per questo motivo è stata scelta per rappresentare Israele al prossimo Eurovision Song Contest. La competizione canora europea, la cui location principale quest’anno sarà Basilea in Svizzera, rappresenterà per lei il primo evento internazionale dove sarà in grado di farsi conoscere ad un pubblico più ampio.

Ricordando il 7 ottobre: “era l’unico modo per sopravvivere”

La cantante ha voluto raccontare come è riuscita a salvarsi dall’attentato del 7 ottobre dove ha perso molti dei suoi amici.

In un intervista di cui riportiamo l’estratto proveniente dal sito Leggo.it la cantante rivive quanto successo in quella triste giornata – “Non riuscivo a respirare, ero intrappolata in un mare di corpi. Ma era l’unico modo per sopravvivere“.