Zelensky all'Assemblea dell'Onu illustra il piano di pace

Atteso nella giornata di oggi un Consiglio di Sicurezza sul conflitto ucraino, all’Assemblea generale dell’Onu, attualmente in corso a New York. Qui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si troverà faccia a faccia con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, a cui illustrerà il piano di pace di Kiev per fermare il conflitto con Mosca. All’incontro presenzierà anche la premier Giorgia Meloni.

Zelensky illustrerà oggi all’Assemblea generale dell’Onu il piano di pace di Kiev “basato sulla sovranità nazionale e sull’integrità territoriale“

Nell’intervento di ieri, Zelensky ha annunciato che l’Ucraina sta organizzando un vertice di pace con tutti i leader mondiali che non vedono di buon occhio l’offensiva russa, anticipando che nella sessione speciale di oggi del Consiglio di sicurezza Onu, fornirà ulteriori dettagli sul suo piano di pace, basato sulla sovranità nazionale e sull’integrità territoriale.

Ai microfoni della Cnn, Zelensky ha ribadito: “Putin non può vincere la guerra. L’Ucraina vuole finire il conflitto il prima possibile“. Il leader ucraino ha poi aggiunto: “Abbiamo bisogno dei jet F16 adesso. I nostri alleati dicono che arriveranno presto. Ma che vuol dire presto? Potrebbe essere tra sei mesi o un anno. E poi ci sarà il tempo del training. Abbiamo bisogno di migliori sistemi di difesa adesso“.

Biden: “Siamo di fronte a un momento di grande sconvolgimento”

Il presidente Usa, Joe Biden ha affermato: “Questa è un’epoca in cui possiamo ancora una volta fare la rima tra speranza e storia. Siamo di fronte a un momento di grande sconvolgimento, il mondo intero guarda agli Stati Uniti come leader”. Poi ha definito l’invasione da parte della Russia “un attacco sfrontato“.