Zelensky chiede all'Onu di fermare Putin: "È come Hitler"

Zelensky chiede all'Onu di fermare Putin: "È come Hitler"

Aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina al 19 settembre: Zelensky è giunto a New York per partecipare all'assemblea dell'Onu.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a New York per partecipare all’assemblea generale dell’ONU. Zelensky ha fatto visita ai militari ucraini amputati ricoverati presso l’ospedale di Staten Island. Nel corso della visita ha affermato: “Per noi è molto importante che tutte le nostre parole, tutti i nostri messaggi vengano ascoltati”. Il presidente ha poi rivolto il seguente appello: “Fermate Putin, è come Hitler”.

Il messaggio di Zelensky all’Onu

C’è attesa per il messaggio che Zelensky riceverà all’ONU a un anno di distanza. Il presidente ucraino ha spiegato che “l’Ucraina presenterà agli Stati membri dell’Onu una proposta concreta su come rafforzare il principio dell’integrità territoriale e migliorare la capacità delle Nazioni Unite di contrastare e fermare le aggressioni”.

Cos’altro dirà Zelensky all’Onu?

Come informa FanPage, un’altra parte del discorso di Zelensky dovrebbe vertere sui “terroristi russi” che “siedono ancora nel consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Nel 2022, il leader ucraino aveva inviato un messaggio registrato all’Onu, annunciando la sua determinazione a far sventolare la bandiera gialla e blu su tutto il territorio dell’Ucraina “con la forza delle armi”.

Onu, la Russia sulla richiesta di Zelensky

Sul tema di rimuovere la Russia dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’Onu, Dmitry Polyansky, ha già espresso il suo punto di vista. Secondo Polyansky, cambiare lo status della Russia all’interno dell’Onu sarebbe impossibile senza compromettere l’unità stessa dell’organizzazione mondiale.