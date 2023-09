Una nave cargo carica di grano ha lasciato un porto ucraino, nonostante le minacce avanzate negli scorsi giorni da Vladimir Putin. Intanto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky interverrà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ucraina: nave carica di grano lascia il porto

Una nave da carico ha lasciato il porto ucraino di Chornomorsk sul Mar Nero. A dichiararlo è stato il vice primo ministro, Oleksandr Kubrakov. La Resilient Africa si sta dirigendo verso il Bosforo carica di 3.000 tonnellate di grano. Si tratta della prima di due imbarcazioni che sono entrate nel porto di Chornomorsk, grazie ad un corridoio temporaneo per le navi civili, che è stato istituito dalla Marina ucraina. Il mese scorso, infatti, l’Ucraina aveva annunciato la creazione di un “corridoio umanitario” nel Mar Nero. L’obiettivo era duplice. Da una parte si desiderava liberare le navi bloccate nei porti da quando la Russia ha invaso il Paese, mentre dall’altra si cercava di aggirare il blocco, dopo che Mosca ha abbandonato l’accordo per permettere a Kyiv di esportare grano.

Una dimostrazione importante per l’Ucraina

Le navi Resilient Africa e Aroyat sono arrivate in Ucraina sabato. Ripartiranno, alla volta di Africa e Asia, dopo aver caricato quasi 20.000 tonnellate di grano. Il primo carico, tuttavia, è già una prova tangibile della capacità dell’Ucraina di riaprire le rotte di navigazione, in un momento in cui la Russia sta cercando di ripristinare il blocco. I tre porti marittimi di Odessa, compreso quello di Chornomorsk, hanno, infatti, trasportato decine di milioni di tonnellate di grano durante l’invasione russa, nell’ambito di un accordo mediato dalle Nazioni Unite, che è crollato quando Mosca si è ritirata. La Russia, in seguito, ha lanciato frequenti attacchi, con droni e missili, contro le infrastrutture ucraine per l’esportazione di grano.

Zelensky all’Assemblea Generale dell’ONU a New York

Mentre continuano i combattimenti nella parte orientale dell’Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky è arrivato a New York per partecipare personalmente all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Egli incontrerà diversi leader mondiali, per ottenere il sostegno nella controffensiva ucraina contro le forze russe. Si prevede, infatti, che la guerra in Ucraina sia un punto importante all’ordine del giorno.