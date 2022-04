Zelensky: “I russi vogliono il Donbass ed il sud dell’Ucraina”

"Siamo consapevoli che il nemico ha riserve per aumentare la pressione ad est, i russi vogliono il Donbass ed il sud dell’Ucraina”: le parole di Zelensky

Volodymyr Zelensky lo ha detto molto chiaramente: “I russi vogliono il Donbass ed il sud dell’Ucraina”. Il presidente dello stato aggredito da Mosca lo ha spiegato nel suo consueto video discorso notturno alla nazione, asseverando la realtà per cui di fatto la guerra continua.

Non è un caso infatti che nella notte si siano registrate forti esplosioni a Odessa.

Zelensky: “I russi vogliono il Donbass”

Ha spiegato Zelensky: “Le truppe russe vogliono prendere il Donbass e il Sud del territorio ucraino. Siamo consapevoli che il nemico ha riserve per aumentare la pressione a Est. Qual è il nostro obiettivo? Proteggere la nostra libertà, la nostra terra, la nostra gente”. Poi, come riportato dal britannico Guardian, il presidente ucraino ha spiegato: “Quando la gente protesta, e più gente protesta, più è difficile per gli occupanti distruggerci e distruggere la nostra libertà”.

La linea del Cremlino sulle “due repubbliche”

D’altronde le rivelazioni di Zelensky non sono affatto tali, nel senso che lo stesso Cremlino aveva già ammesso per bocca del portavoce di Vladimir Putin Dmitry Peskov che il Donbass è al centro della sua “operazione militare speciale: la sovranità delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk è stata riconosciuta dalla Russia”. E ancora: “La nostra operazione è stata avviata su richiesta di queste due repubbliche: uno degli obiettivi principali consiste nel salvarle e ripristinare la loro statualità entro i confini del 2014“.