Zelensky: L'Ucraina Non Ha il Diritto di Cedere Territori

Recentemente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso chiaramente la posizione di Kiev riguardo alla cessione di territori in un accordo con la Russia, affermando che non vi è alcun diritto legale o morale per l’Ucraina di rinunciare a parti del suo territorio. Durante una conferenza stampa online, Zelensky ha sottolineato che, sia secondo la Costituzione ucraina che secondo le leggi internazionali, non è concepibile la rinuncia a porzioni di terra come compromesso per porre fine all’invasione russa, che prosegue da quasi quattro anni.

Il rifiuto della cessione di territori

Nel suo discorso, Zelensky ha chiarito che l’Ucraina è impegnata nella difesa della sua integrità territoriale e non ha intenzione di cedere alcun territorio. Ha sottolineato che l’invasione russa ha portato a gravi conseguenze e che la lotta per la sovranità è fondamentale. “La Russia sta cercando di ottenere territori, ma noi non intendiamo rinunciare a nulla”, ha affermato il presidente, evidenziando la determinazione dell’Ucraina a mantenere il controllo sulle proprie terre.

Le complessità dei negoziati

Secondo Zelensky, i colloqui in corso presentano sfide significative, con il tema dei territori che rimane uno dei punti più controversi. Un alto funzionario ha descritto la questione territoriale come il “problema più problematico” nelle trattative. Anche le garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina sono un nodo cruciale nel dialogo con i partner internazionali.

Le risposte internazionali e la solidarietà

Il presidente ucraino ha evidenziato che le aspettative di Kiev riguardo a cosa i suoi alleati siano disposti a fare in caso di nuova aggressione da parte della Russia rimangono insoddisfatte. “Non abbiamo ancora ricevuto risposte concrete su questo punto”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del supporto internazionale per garantire la sicurezza dell’Ucraina.

Dopo aver incontrato alcuni leader a Londra, Zelensky si è diretto a Bruxelles per proseguire i colloqui con i rappresentanti della NATO e della Commissione Europea. Ha anticipato che, in seguito, si sarebbe recato in Italia per continuare a discutere di questioni cruciali, inclusi i venti punti di proposta ricevuti dagli Stati Uniti. Zelensky ha informato che sono in preparazione contro-proposte che potrebbero essere inviate a Washington entro martedì sera.

Il sostegno della comunità internazionale

Il presidente ha anche messo in luce l’importanza della solidarietà internazionale, che si è manifestata attraverso aiuti umanitari e l’accoglienza di rifugiati. La comunità internazionale ha risposto con decisione, dimostrando un forte impegno per il sostegno all’Ucraina, mentre il conflitto continua a causare perdite umane e sfide significative per la popolazione civile.

Il conflitto in Ucraina ha generato una vasta mobilitazione di risorse e supporto, evidenziando la necessità di un approccio coordinato per affrontare la crisi e garantire la protezione dei diritti umani. Zelensky ha esortato i leader mondiali a restare uniti nella lotta per la giustizia e la pace, ribadendo che la sicurezza dell’Ucraina è una questione di sicurezza europea.