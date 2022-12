Zelensky vola negli Usa: "Rafforzare resilienza e capacità dell'Ucraina"

Quasi a sopresa Volodymyr Zelensky vola negli Usa: lo scopo è quello di “rafforzare resilienza e capacità dell’Ucraina”.

Con un comunicato insolitamente breve ma mai privo della consueto solennità pubblicistica presidente dello stato attaccato dalla Russia ha comunicato il suo viaggio negli Usa. In che contesto? Zelensky ha lasciato trasparire qualcosa.

Volodymyr Zelensky vola negli Usa

E ha detto: “Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina”. Il senso è che Zelensky ha bisogno di nuovi impegni ma gli accordi “a distanza” ormai con Joe Biden non funzionano più.

E di cosa parleranno i due capo di Stato, quello di Kiev e quello di Washington? Ansa spiega che “in particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l’Ucraina e gli Stati Uniti”.

Atteso discorso al Congresso di Washington

Poi Zelensky ha annunciato anche quali saranno le iniziative pubbliche che lo attendono negli Stati Uniti: “Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali”.

Il tweet del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che conferma così la sua visita a Washington è anche un tweet che conferma che il legame fra i due paesi è fortissimo, ma che quello fra i suoi massimi governanti forse va rinsaldato.