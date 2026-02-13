a Monaco il presidente ucraino sollecita Washington a intensificare la pressione su Mosca e invita il Congresso a valutare garanzie per l'Ucraina, mentre europei e americani discutono il nuovo equilibrio globale

Conferenza sulla sicurezza a Monaco mette al centro l’Ucraina e i rapporti transatlantici

Munich Security Conference ha riunito oltre mille delegati e numerosi capi di governo per discutere la sicurezza globale. L’evento ha avuto luogo a Monaco e ha posto al centro la guerra in Ucraina e le tensioni tra grandi potenze. I partecipanti hanno sollecitato un ripensamento delle responsabilità transatlantiche nel quadro della difesa comune.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha chiesto a Washington un ruolo più deciso nella ricerca di una soluzione al conflitto. Ha inoltre indicato la possibile necessità di un intervento del Congresso statunitense per rafforzare garanzie di sicurezza postbelliche.

Leader europei hanno ribadito la necessità di consolidare la capacità di deterrenza contro le minacce di Mosca e Pechino. Nel dibattito è stato sottolineato il valore di una strategia comune e di investimenti coordinati in difesa.

Marco Santini, analista fintech ed ex Deutsche Bank, osserva che la riunione ha evidenziato tensioni diplomatiche e questioni di compliance strategica. Chi lavora nel settore sa che la capacità di coordinamento politico-militare resta determinante per la stabilità regionale.

Un ordine internazionale sotto pressione

La conferenza ha messo in evidenza come una dinamica di disgregazione stia esponendo istituzioni e norme internazionali a tensioni crescenti. Il presidente del consiglio organizzatore ha definito la fase attuale come l’azione di una «wrecking-ball» che rischia di compromettere elementi strutturali dell’ordine globale. Il rapporto di Monaco, pubblicato in occasione dell’evento, porta il titolo Under Destruction per sottolineare l’erosione operata da forze politiche che privilegiano la rottura rispetto alla riforma.

Marco Santini, analista con esperienza bancaria, osserva che le lezioni della crisi finanziaria del 2008 restano rilevanti. I numeri parlano chiaro: liquidity e capacità di coordinamento rimangono fattori decisivi per la stabilità. Dal punto di vista regolamentare, la fragilità delle istituzioni aumenta il rischio di decisioni erratiche che amplificano gli spread politici tra alleati. Il prossimo sviluppo atteso riguarda la proposta di adeguamenti normativi e meccanismi di governance multilaterale indicati nel rapporto come necessari per contenere ulteriori deterioramenti.

Minacce e nuove regole del gioco

Il cancelliere tedesco ha avvertito che il vecchio ordine internazionale «non esiste più» e ha chiesto un nuovo partenariato transatlantico per fronteggiare la rivalità fra grandi potenze.

La dichiarazione è intervenuta durante la conferenza citata nel rapporto che propone adeguamenti normativi e meccanismi di governance multilaterale. Il messaggio riguarda sia la politica estera sia la capacità europea di utilizzare la lingua della forza quando necessario.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista indipendente, osserva che la posizione tedesca riflette un cambiamento strutturale. Nella sua esperienza bancaria, i periodi di tensione internazionale richiedono pronti meccanismi di coordinamento e una chiara strategia di compliance e deterrenza.

Chi lavora nel settore sa che la cooperazione tradizionale non basta più: servono strumenti operativi e strumenti finanziari compatibili con obiettivi strategici comuni. I numeri parlano chiaro: aumenti di spesa per difesa e nuove regole commerciali sono già in discussione nei principali forum internazionali.

Dal punto di vista regolamentare, la proposta tedesca solleva questioni su governance, controllo delle esportazioni e sincronizzazione delle politiche economiche. Gli sviluppi attesi includono negoziati multilaterali e possibili revisioni dei quadri normativi europei.

Zelenskyy e la richiesta a Washington

In continuità con le valutazioni sul nuovo ordine transatlantico, il presidente ucraino ha sollecitato un aumento della pressione degli Stati Uniti su Mosca. L’obiettivo indicato è porre fine all’invasione su larga scala e creare le condizioni per un accordo duraturo. Dal punto di vista ucraino, solo un impegno americano robusto può garantire stabilità per Kyiv e per l’Europa.

Il ruolo del Congresso e le garanzie di sicurezza

Zelenskyy ha proposto che il Congresso degli Stati Uniti contribuisca approvando strumenti legislativi e finanziari di supporto agli accordi di sicurezza post-conflitto. L’idea è che misure parlamentari possano consolidare l’impegno americano oltre i cicli di politica esecutiva. In questo contesto viene richiamata l’importanza di garanzie di sicurezza vincolanti e verificabili per Kyiv.

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che i numeri parlano chiaro: garanzie credibili richiedono meccanismi di compliance e funding stabili. Chi lavora nel settore sa che senza adeguata due diligence finanziaria e disposizioni legislative, le promesse rischiano di rimanere formali.

Dal punto di vista regolamentare, la proposta ucraina implica possibili revisioni delle procedure di assistenza internazionale e di coordinamento tra alleati. Si attendono iniziative congressuali a Washington e negoziati multilaterali volti a tradurre impegni politici in strumenti giuridici e finanziari concreti.

La delegazione statunitense e le reazioni europee

La delegazione statunitense a Monaco è stata guidata dal segretario di Stato e comprendeva senatori e rappresentanti. Il capo delegazione ha definito l’appuntamento «defining» per l’assetto geopolitico, sottolineando la necessità di un riesame delle strategie condivise tra Washington e i partner europei. Il discorso ha richiamato l’urgenza di tradurre dichiarazioni politiche in strumenti operativi coordinati.

Dialogo con Pechino e sostegno all’Ucraina

Nel corso della conferenza si sono svolti colloqui bilaterali tra funzionari statunitensi e il ministro degli Esteri cinese. Contestualmente, rappresentanti europei hanno chiesto segnali concreti di sostegno all’Ucraina, non solo a parole ma con misure coordinate. Tra le richieste figurano sanzioni mirate, assistenza militare e interventi per proteggere popolazione e infrastrutture energetiche.

Impatto della guerra oltre i confini ucraini

Alla conferenza di Monaco è emerso che il conflitto produce effetti che travalicano l’Europa. Delegazioni nordiche e alleate hanno sottolineato l’urgenza di aumentare la pressione su Mosca per fermare le offensive che causano vittime civili e danneggiano le infrastrutture. Tra le richieste presentate figurano sanzioni mirate, assistenza militare e interventi per proteggere popolazione e reti energetiche.

Marco Santini, ex Deutsche Bank, osserva che chi lavora nel settore sa che la crisi mette a rischio la sicurezza energetica e le catene di approvvigionamento globali. La conferenza ha inoltre riaffermato la necessità di ristabilire fiducia tra Atlantico ed Europa. Senza un rinnovato coordinamento strategico, la capacità collettiva di risposta alle crisi rischia di indebolirsi. A Monaco è stato sottolineato che la costruzione di un nuovo equilibrio politico-militare richiederà tempo, pazienza e impegni concreti da parte degli attori internazionali; sono attesi sviluppi e decisioni operative nei prossimi tavoli multilaterali.