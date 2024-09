Zenga commenta sulla figlia Rosalinda: "Riguardo alla visita? Si alimenta come un bisonte"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, conosciuti per la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, sono diventati genitori di una bambina chiamata Camilla. La novità è stata condivisa gioiosamente con i loro fan. Zenga ha rivelato che la piccola Camilla ha un grande appetito, paragonandola scherzosamente a un bisonte. Inoltre, ha raccontato del primo incontro tra Camilla e Chinu, il bulldog della coppia, assicurando che il cane non sembra geloso ma piuttosto vigile e "sconcertato". Zenga continua a condividere aggiornamenti sulla loro vita di famiglia attraverso Instagram.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, noti per la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, sono recentemente diventati genitori di una bambina che hanno chiamato Camilla. La nuova famiglia si sta godendo questi primi giorni insieme, felice di condividere con i numerosi fan che li seguono quest’avventura. La particolare comunicazione di Zenga, fatta di recente, rivela una dettaglio della visita che Rosalinda e la piccola Camilla hanno appena fatto. Infatti, Zenga ha aggiornato i loro followers, curiosi di sapere ogni dettaglio sulla neonata. Un evento che è stato molto apprezzato dal pubblico è stato l’annuncio della gravidanza che ha scatenato molta gioia tra i loro sostenitori e familiari. L’entusiasmo è cresciuto ancora di più al momento dell’annuncio dell’arrivo della piccola Camilla. Zenga, con la sua solita ironia che tanto piace ai fans, ha condiviso come sia andata la visita. Ha pubblicato una foto in cui Rosalinda allatta Camilla, e poi ha rivelato: “In sintesi, Camilla mangia come un bisonte”, frase accompagnata da emoticon che ride. Così, Zenga ha svelato che la piccola Camilla ha un appetito molto vigoroso. Sicuramente continueranno ad arrivare aggiornamenti sulla vita di questa nuova famiglia. Inoltre, pochi giorni fa, Zenga ha raccontato il primo incontro tra Camilla e il bulldog della coppia, Chinu. Tale incontro è avvenuto quando sono tornati a casa dopo il parto. Il loro adorabile carlino nero, Chinu, è spesso protagonista nei post condivisi dai nuovi genitori.

Andrea tiene molto a evitare che Chinu provi gelosia, una situazione che sembra al momento superata. Zenga ha confermato che la prima notte si è svolta senza intoppi, con il cagnolino che ha dormito accanto alla culla. Quando la piccola Camilla si agita, Chinu diventa subito vigile. Sirveglianza che si amplifica quando Rosalinda allatta la piccola, con Chinu che si pone sempre a loro fianco. Zenga aspira che tutto continui così, ma nota anche che il cane può apparire un tantino “sconcertato”. Sul suo account Instagram, Andrea continua a dare risalto a Chinu, proprio come faceva prima che nascesse la sua primogenita, per far sentire il cagnolino sempre coinvolto nella loro routine quotidiana.