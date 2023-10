La Federazione mondiale per la salute mentale e l'Organizzazione mondiale della sanità celebrano il 10 ottobre il World Mental Health Day: come prendersi cura del proprio benessere psicologico

Non solo il corpo si ammala. Ogni anno il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale (World Mental Health Day), istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale (Wfmh) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Le stime evidenziano che, solo in Italia, quattro milioni di persone soffrono di disturbi psichici. Vediamolo nello specifico.

In Italia il lavoro è tra le principali cause di malessere psicologico

Stando ai risultati di una ricerca di GoodHabitz, piattaforma internazionale per la formazione aziendale, nel nostro Paese un lavoratore su due fa quotidianamente i conti con problemi di salute mentale: il 70% della forza lavoro è soggetta a stress e burnout, di cui il 13% in maniera elevata. La Società Italiana di Cardiologia (Sic) lancia un allarme: causa principale lo stress, un over trentacinque su dieci è iperteso e rischia l’infarto o l’ictus prima dei cinquant’anni.

Mens sana in corpore sano, e viceversa: il potere del sonno

Il benessere fisico non può prescindere dalla salute mentale. Lo dice l’Organizzazione mondiale della sanità: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità». È bene pertanto tenere a mente i principali fattori in grado di influenzare, negativamente o positivamente, la nostra psiche. Al vertice c’è il sonno: la qualità del riposo è fondamentale non solo per il benessere fisico ma anche per quello mentale; è importante avere il più possibile orari regolari ed evitare l’uso di dispositivi elettronici prima di mettersi a dormire. È consigliato, inoltre, andare a letto solo nel momento in cui si ha la sensazione del sonno: coricarsi prima del tempo per leggere un libro o guardare un film potrebbe inficiare la qualità del riposo.

Gestire lo stress per non restarne vittima

La salute mentale è fortemente influenzata anche dalla quantità e dalla qualità dei momenti dedicati a se stessi, al di fuori del lavoro e delle incombenze quotidiane. Servono momenti di riposo, in cui poter praticare attività di sfogo – lo sport prima di tutte – o in cui abbandonarsi al totale relax: spazi di tempo per ascoltare i propri pensieri e poi lasciarli andare per un po’, soprattutto se si tratta di preoccupazioni. Imparare a gestire lo stress è fondamentale. Anche la testa si ammala, ed è sempre meglio prevenire che curare.