Long-Covid: conseguenze più gravi per chi già soffriva di depressione o ansia

Coloro che, prima di contrarre il Covid, soffrivano già di depressione, ansia o semplice stress, presentano un rischio fino al 49% più alto di sviluppare long-Covid. É a questa conclusione che è giunto uno studio condotto da ricercatori della Harvard Chan School of Public Health di Boston e pubblicato su JAMA Psychiatry.

L’indagine è stata condotta su 54mila americani seguiti per un anno a partire dalla primavera del 2020. Nel dettaglio sono circa 3mila gli individui presi in esame che si sono ammalati di Covid-19.

Dallo studio è emerso che all’inizio della ricerca coloro che, avevano dichiarato di soffrire già di ansia o depressione, avevano un rischio più alto di andare incontro a long-Covid.

Più specificatamente:

Inoltre, nei casi nei quali almeno due di questi fattori si sommavano, l’aumento dei rischio di long-Covid arrivava al 49%. La prima firmataria dello studio, Siwen Wang, in una nota ha affermato che:

“Siamo rimasti sorpresi dal modo in cui il disagio psicologico prima di un’infezione da Covid-19 fosse associato a un incremento del rischio di long-Covid. Ancora più sorprendente, per i ricercatori, è che la sofferenza psichica era associata allo sviluppo di un long-Covid in maniera più forte rispetto a fattori di rischio per la salute fisica come obesità, asma e ipertensione“.