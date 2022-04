14enne preso a cinghiate dal patrigno davanti alla madre per aver risposto male

Orrore nel Monzese, dove un 14enne viene preso a cinghiate dal patrigno davanti alla madre per aver risposto male e cerca riparo nella caserma

Arriva dalla provincia di Monza la brutta storia di un 14enne che viene preso a cinghiate dal patrigno davanti alla madre per aver risposto male. Secondo i media dopo quella esplosione di violenza il minore è scappato di casa ed è corso dai carabinieri di Seregno a denunciare il fatto in lacrime.

Il fatto si è verificato nella serata di qualche giorno fa, quando i militari di Seregno si sono ritrovati quel ragazzino davanti alla porta della compagnia.

Seregno, 14enne preso a cinghiate dal patrigno

Il 14enne avrebbe mostrato alcuni segni che aveva sul corpo ed ha raccontato cosa gli era accaduto. Che cioè era stato picchiato dal patrigno che lo avrebbe preso a cinghiate davanti alla madre. Sotto la maglia il 14enne aveva lividi ed escoriazioni, perciò era stato accompagnato all’ospedale San Gerardo di Monza da cui poi è stato dimesso con 25 giorni di prognosi.

Un piatto di spaghetti con i militari

I militari hanno ospitato il ragazzino fino a quando non si è reso disponibile un posto presso un centro per minori. Nelle more di quella procedura, spiegano i media, al 14enne è stato cucinato un piatto di spaghetti al pomodoro e preparato un letto di fortuna dove poter trascorrere la notte. Il patrigno rischia una denuncia a piede libero d’iniziativa.