In occasione del compleanno della piccola Kata, la mamma, Katherine Alvarez, invita in un messaggio sulla sua pagina social “tutti in piazza Puccini alle 18”.

L’incontro in Piazza Puccini oggi per il compleanno di Kata

«Invito tutti in Piazza Puccini il 16 aprile alle 18, che sarà il compleanno di mia figlia Mia Kataleya che compie 6 anni. E voi siete liberi di portare qualsiasi disegno realizzato dai vostri figli. Farò un video come ricordo e ovunque sia la mia principessa potrà vederlo e lo vedrà il giorno in cui tornerà a casa. Buon compleanno principessa mia. Dove ti trovi Dio si prende cura di te e ti protegge. Anche se siamo separati i nostri cuori sono insieme».

Il compleanno di Kata dopo 10 mesi dalla scomparsa

Quasi 10 mesi fa: erano le 15:14 del 10 giugno, l’ultima immagine della bambina, sale e scende le scale dell’ex hotel Astor di Firenze, poi di lei non si saprà più nulla.

Le parole della mamma di Kata nel giorno del compleanno della bambina