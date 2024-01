Una nuova pista riaccende le speranze di ritrovare Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze lo scorso giugno dall’ex Hotel Astor.

La foto dalla Spagna

Una foto scattata in Spagna e inviata ai carabinieri ritrae una bambina con i codini seduta sull’autobus, mentre guarda fuori dal finestrino. Chi ha inviato la foto pensa possa trattarsi della piccola Kata.

Katherine Alvarez Vasquez, la mamma della bambina, ha commentato: “Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c’era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei.”

Nei giorni scorsi la donna infatti è stata chiamata dai carabinieri per guardare la foto; le è stato mostrato lo scatto e un ingrandimento. A causa della scarsa qualità dell’immagine la mamma di Kata non ha potuto dire di più.

Connessioni con l’estero

Non è chiaro dunque se la bambina nella foto sia Kata o no, ma il procuratore capo Filippo Spiezia ha confermato che sono in corso attività in connessione con l’estero. Si indaga poi ancora sul modo in cui la bambina sia stata portata fuori dall’edificio occupato, dove clan peruviani si scontravano per il controllo delle stanze. Dichiara Spiezia che si tratterebbe di indagini finalizzate “ad acquisire elementi probanti sui presunti autori del reato e a ricostruire il contesto nel quale è maturato il sequestro di Mia Kataleya, incluse le dinamiche criminali eventualmente sottese.”