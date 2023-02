17enne aggredito a scuola: colpito alla testa

Nella provincia di Cagliari un 17enne è stato aggredito a scuola.

Il ragazzino è stato colpito alla testa diverse volte con una pala. Il giovane è finito in ospedale.

Il padre dello studente ha chiesto al dirigente scolastico dell’istituto di prendere dei provvedimenti seri e severi nei confronti del responsabile della violenza.

In un istituto di Pula, Cagliari, un 17enne è stato picchiato violentemente con una pala da giardino durante la ricreazione. Il padre ha cercato di vedere l’unico aspetto positivo della vicenda spiegando che «Per fortuna la pala è stata usata di piatto.

Non so come sarebbe finita se avesse colpito mio figlio di taglio».

Prognosi di quindici giorni

Dopo l’accaduto sono stati allertati i soccorsi e il ragazzo è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Cagliari. La prognosi è di quindici giorni. I genitori hanno riportato quanto avvenuto ai carabinieri del paese e stanno decidendo come procedere insieme a un legale.

Tra i due non c’era stato nessuno screzio

Il padre della vittima ha raccontato che suo figlio non aveva avuto nessuna discussione o litigio con l’aggressore. L’uomo ha, inoltre, chiesto alla scuola di prendere dei provvedimenti esemplari.

Il ragazzino che ha aggredito il 17enne è anche lui minorenne e da quanto si è appreso vive in una condizione di disagio. Ai genitori dell’aggressore è stato chiesto di non mandarlo più a scuola, ma questo non è sufficiente poiché il padre della vittima vorrebbe certezze, come anche gli altri studenti che ormai vivono nel terrore che l’episodio si possa ripetere.

