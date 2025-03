Un 22enne, Marco Mameli, originario di Ilbono, è stato ucciso dopo essere stato colpito al petto con una coltellata, al termine di una violenta discussione durante la festa di Carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra.

22enne ucciso durante la sfilata di Carnevale: si cerca il killer

L’omicidio è avvenuto in via Santa Cecilia, nel centro di Bari Sardo, un comune di circa 4.000 abitanti in Ogliastra. Dopo la sfilata dei carri, la festa è continuata per le vie del paese, dove il giovane, insieme agli amici, è stato coinvolto in una rissa con alcuni ragazzi.

Durante il conflitto, un aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito Mameli al petto, uccidendolo. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Un altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto soccorso.

I carabinieri e la polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio e, secondo fonti investigative, sarebbero già sulle tracce del responsabile, raccogliendo indizi e interrogando testimoni.

Le parole del sindaco dopo la morte del 22enne