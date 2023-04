3 modi per fare soldi online

Con la crisi del lavoro imperante e il rialzo dei prezzi che incombe, sempre più persone cercano modi di iniziare business online. Ma è davvero una reale opportunità? Assolutamente sì, anche se non ci sono rimedi magici; con costanza e preparazione però, si possono ottenere ottimi risultati.

Se quindi avete deciso di dare una svolta alla vostra vita e volete fare soldi online grazie al web, ecco 3 consigli per cominciare: potete fare soldi con il blog, avviare un dropshipping oppure offrire servizi di digitalizzazione.

Come si guadagna con un blog?

Aprire un blog richiede un investimento iniziale bassissimo, vicino allo zero. Di contro, ci sarà da investire un po’ di più in termini di tempo, a meno che non ci si affida a professionisti. Se non avete idea di come iniziare consultate Whitepress, piattaforma di content marketing che può aiutare anche nella costruzione del brand e del proprio prodotto.

Il blog è un diario online nel quale si affronta un tema specifico partendo da un argomento di proprio interesse: l’obiettivo è diventare un punto di riferimento del settore. Tutto si basa sulla reputazione e sul rapporto che si instaura con la propria community. Ci vorrà un po’ di tempo all’inizio per farsi conoscere: le persone dovranno affezionarvi alla vostra figura.

Sarà a quel punto che potrete monetizzare. Come? I modi sono principalmente tre. Il primo è quello di ospitare banner pubblicitari: ogni volta che qualcuno vi cliccherà voi guadagnerete. Non è un metodo amato da tutti, perché la pubblicità infastidisce molti lettori e per guadagnare realmente servono molti spazi pubblicitari.

Il secondo metodo è quello di ospitare dei pubbliredazionali, ovvero scrivere articoli a pagamento che parlino di altre persone. Se per esempio avete un blog sulla pesca, potreste parlare di un fornitore di ami e lui vi pagherà la visibilità, se avete un seguito numeroso. L’ultimo modo è l’affiliazione, con l’onnipresente Amazon o con venditori più piccoli: voi farete pubblicità a dei prodotti e per ogni acquisto effettuato da utenti che provengono dal vostro sito, avrete una percentuale. Attenzione però: siate sempre sinceri e pubblicizzate solo prodotti in cui credete realmente.

E’ possibile aprire un negozio senza avere la merce?

Il web è un mondo virtuale e permette ciò che non si può fare nel mondo fisico, come aprire un negozio senza avere la merce in magazzino, e neppure il magazzino stesso. E’ questa la magia del dropshipping, un metodo in cui il venditore ordina il prodotto all’ingrosso solo dopo aver ricevuto l’ordine dal cliente. I vantaggi sono evidenti: nessun rischio di giacenza e nessun capitale esposto. Bisogna però avere fornitori affidabili e rapidi nella consegna. Certo non si potrà assicurare il prodotto in un giorno, come può fare Amazon, ma se si individua la propria nicchia di utenza, una volta creata la propria clientela, tutto sarà più semplice.

Per iniziare questo business bisogna creare la propria pagina prodotto e conoscere le basi del funnel di vendita. L’investimento consiste principalmente nelle sponsorizzazioni per fasi conoscere; per i costi dipende da quanto siete in grado di fare da soli e per quanto vi affidate a professionisti del web marketing.

Come monetizzare le vostre conoscenze digitali?

Nonostante tutti oggi siano sul web, ancor non tutti conoscono i meccanismi base del web marketing. Se però questa è la vostra passione e conoscete le landing page o il meccanismo delle sponsorizzate, potete fare soldi online aiutando le aziende a digitalizzarsi. Se siete freelancer meglio concentrarsi su nicchie come i liberi professionisti o anche i negozi geolocalizzati, offrendovi di gestire loro i social e le sponsorizzazioni. Lo scoglio più grande è iniziare e farvi conoscere, ma il vantaggio è che poi non avrete altre spese: dato che offrite la vostra conoscenza ed esperienza, non avrete spese di alcun tipo.